藝人夏于喬父親跨國吸金10億判刑定讞 今天發監執行

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

藝人夏于喬父親夏世紘，被控替新加坡來台發展的富南斯集團吸金，金額高達10億餘元，被法院依違反銀行法判刑2年4月定讞，台北地檢署執行科今天通知夏世紘報到，檢察官進行人別訊問程序後，將對夏世紘進行發監執行。

本案源於曾找英國天后Jessie J、謝金燕、張惠妹等藝人造勢的「富南斯」集團，2019年被檢調查出違法吸金，受害者至少2000人，夏世紘因捲入此案被羈押禁見，台北地檢署偵結後依銀行法等起訴夏等16人。

夏世紘與富南斯集團白偉宏、梁祐鈞及綽號「包子」的男子等人，非法收受存款、違反多層次傳銷管理法。夏於2016年底出借所經營的醫美事業辦公室給白偉宏、「包子」，供召開小型說明會招攬投資人加入，並受白招攬成為富南斯集團「大領導」，成立「夏爸團隊」，以鑫紘公司作為向投資人說明富南斯集團投資方案的場所，遊說投資人加入。

夏鼓勵下線再招攬親朋好友到鑫紘公司聽取說明，他也帶人去聽富南斯集團的說明會。白偉宏另特別安排私人助理周佳慧服務夏世紘團隊的會員，提供夏的團隊成員相關服務。

總計，夏世紘招攬投資人吸收的資金達1355萬272元，富南斯集團自2017年2月8日起至2019年12月19日止，合計向不特定人吸收資金達10億8015萬9953元。夏世紘參與期間，吸收資金數額為9億2263萬8250元。

藝人夏于喬父親夏世紘吸金被判2年4月徒刑定讞，今天發監執行。圖／報系資料照
藝人夏于喬父親夏世紘吸金被判2年4月徒刑定讞，今天發監執行。圖／報系資料照

投資人 團隊 吸金
