台大、北醫教授夫妻洩密胎盤幹細胞研究計畫 2人遭檢方起訴求刑

台北醫學大學女教授黃彥華，被控與在台大擔任副教授的丈夫林泰元，私自洩漏北醫委託研發的胎盤幹細胞計畫內容，拿去申請專利，並轉讓給友人朱寶麒在美國開設的「」申請，讓金湧公司得以向美國申請臨床實驗，想藉此從中獲取利益，造成北醫未來新藥上上市恐損失122億元利潤，台北地檢署今天依洩漏工商秘密罪、背信罪起訴黃女與林男，建請法院從重量刑。

檢方痛批，林泰元、黃彥華身為學術機構教授，當知利益迴避規定，卻利慾薰心，攫取不法所得甚鉅，為私慾蒙蔽雙眼，毫不尊重學術研究倫理，視法律為無物，犯後猶飾詞狡辯，態度極為惡劣，建請予以從重量刑，還給學術殿堂單純的研究環境。

據了解，黃彥華是台大生化博士，曾任中研院生化所研究員、長年在北醫從事幹細胞研究工作，曾多年獲科技部補助大專院校獎勵特殊優秀人才獎勵，是台灣幹細胞及細胞治療研究的先驅之一。林泰元曾任台大醫學院藥理科所長，夫妻倆都曾主持、參與多項幹細胞相關研究專案，共同成立研發團隊。

起訴指出，林泰元、黃彥華於2017年、2020年向國科會申請「全身安全性異體移植策略之細胞治療產品開發」3年期與1年期經費補助計畫的子計畫主持人或總計畫主持人，對與研發成果有關的實驗設計、數據、結果所有資料負有保密義務。

林泰元、黃彥華為取得以10萬元入股、由朱寶麒擔任負責人的美國「VitaSpring公司」獲取暴利機會，將北醫再生醫學計畫研究成果，向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗送件前諮詢（PRE-IND）、以及新藥臨床實驗（IND）。

詎料在撰寫申請PRE-IND文件期間，卻將計畫研發成果的pcMSC細胞商品重新命名為「MatriPlax」後，再以朱寶麒開設「金湧長生醫學生物科技公司」名義，於2020年7月申請註冊，指定使用醫療用幹細胞等文字商標，待申請文件完成，又於同年8月，另以友人高禎祥擔任總經理的「華華大有國際公司」名義，向美國FDA提出藥品名稱為「MatriPlax」之PRE-IND申請。