張大春罵「腦子裝屎」獲平反索9000元 他：不讓中華民國欠我錢

作家張大春10年前因民進黨前主席林義雄禁食風波，在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥、腦子裝屎」判罰金3000元確定，張提非常上訴獲判無罪請求刑事補償，要國家賠3000元加精神慰撫金6000元共9000元，台北地院今開庭，法官確認訴訟標的，諭示候核辦。

張大春今委任律師李念祖、李劍非出庭，庭審過程10分鐘結束。張在庭後表示，當初官司在打的時候，就認為自己會無罪，現在「不想讓中華民國欠我錢」，所以提刑事補償訴訟，但這與金錢多少無關。

李劍非開庭時說，張大春的公然侮辱案自2015年案發至今，10年間媒體不斷報導，幾乎每年都會有新聞披露，張等10年才獲平反，於精神上受侵擾，名譽也受到損害；李庭後說，國家處罰人繳錢不必經過法院「想把錢要回來，卻要通過法律程序」。

憲法法庭對公然侮辱罪作成判決後，張大春聲請非常上訴，由檢察總長提出，處罰金3000元的確定判決遭最高法院撤銷、發回，台灣高等法院更一審今年7月改判張無罪確定，引發刑事補償訴訟。

張大春與劉駿耀「舌戰」緣於2014年4月29日劉在電台節目中質疑林義雄「為何在李扁時代都不敢絕食？」、「以前可能還吃得飽，現在沒有飯吃，所以乾脆絕食？」，張聽到後，在臉書上貼文指責劉「下流」等，劉提告，檢方將張大春起訴。

一審認為，張是對可受公評的事評論，雖然內容使人不快，但未逾越合理表達意見範圍，判張無罪，劉上訴二審；二審認為，言論自由並非任何情境都受到絕對保護，張的行為構成公然侮辱罪，將張改判罰金3000元確定。

憲法法庭對公然侮辱罪作成判決後，張大春聲請非常上訴，由檢察總長提出，最高法院撤銷案子發回更審。