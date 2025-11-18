南部重要水房頭被檢警抓到 10個月獲利4千萬偵訊全認罪

台中九州博弈集團涉嫌洗錢被台中地檢署偵破後，部分洗錢業務至中南部水房，高雄知名水房頭、綽號「鴨哥」的劉姓男子，去年9月起架設洗錢機房，短短10個月經手50多億元水錢，計算佣金後估入帳4221多萬元台幣，雄檢偵結，今依組織犯罪條例等罪，起訴劉男等12人。

檢警追查，九州博弈集團被檢警瓦解後，集團仍有博弈金流需要轉匯，洗錢業務並由中南部等水房承接。劉姓男子去年6月起由趙姓幹部招募人手，以前鎮區、苓雅區民宅當據點，在屋內架設洗錢水房，負責轉匯賭博網站的出、入金款項。

檢警接獲情資，發現該水房暗地運作後，今年7月8日發動搜索，分別前往前鎮區、苓雅區民宅扣回相關證物，並拘提劉男手下等多人到案。

清查該水房自去年9月開始上線以來至被查獲為止，共經手約53億9千多萬元台幣，以1.5%手續費計算，檢警推估劉男10個月約獲利4221萬餘元。

檢方發現劉男曾因肇事逃逸案入監服刑，但他在獄中仍透過會客與水房成員聯繫，隨時掌握水房業務狀況，劉男出手闊綽，還花大錢裝修私人豪華招待所。