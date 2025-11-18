聽新聞
約克夏洗澡卻被比特犬咬死...飼主怒求償 寵物美容院有疏失要賠錢
陳姓男子今年初將約克夏犬「小豆子」送去美容，卻被疑似比特犬攻擊，送醫急救不治，他認為寵物美容院有重大疏失，提民事訴訟請求110萬元賠償金，台北地方法院判寵物美容院應賠償1萬4400元，可上訴。
陳主張，他今年1月3日將飼養多年的「小豆子」送至狗尾草寵物美容院，未料比特犬突然跳至台面上攻擊，導致「小豆子」傷重送往動物醫院急救仍回天乏術，認為寵物美容院有疏失，提告要求美容院、負責人、獸醫師等人賠償共110萬元。
寵物美容院、負責人等反駁，團隊在事故發生後已即時提供協助，並負擔醫療費用，「小豆子」離開美容店時無大礙，卻於麻醉甦醒過程中發生異常，美容院也已盡合理注意義務，且本件攻擊犬隻並非比特犬，且事故屬突發性動物行為，與美容服務本身無關，並認為請求金額過高。
北院認為，「小豆子」是在美容院被其他人飼養的犬隻咬傷致死，而狗尾草美容院既是提供寵物美容服務，理應提供寵物安全而不受其他寵物攻擊的環境，否則當有違將寵物送「美容」服務的初衷。
法院指出，美容院沒有任何防免措施，任由具攻擊性犬隻攻擊其他寵物，管理顯然有欠妥適，審酌陳已支出火化費用、往生被、冰存費元，共7200元，並可以請求一倍懲罰性賠償金，因此判美容院應賠償1萬4400元。
至於陳主張因「小豆子」離世，導致長期悲傷且引發心臟衰竭，手術住院多日，侵害身心健康，而請求精神慰撫金等，法院認為陳不是「小豆子」的父、母、子、女或配偶，無從主張民法相關損害賠償。
