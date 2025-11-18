桃園市議員游吾和涉詐助理費共356萬 以人頭低薪高報被起訴

民進黨桃園市議員游吾和涉嫌詐領助理補助費，桃園地檢署今偵結起訴，認定游吾和與其二女兒游惠瑜等9人，涉嫌共犯貪污治罪條例公務員利用職務機會詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實罪。檢方向法院聲請沒收游吾和擔任三屆桃園市議員期間，所詐領的全部犯罪所得，金額達新台幣356萬1486元。

檢方調查，游吾和自2014年12月25日擔任桃園市議會第1屆至第3屆議員迄今，明知議員助理補助費並非議員薪資或個人補貼，卻與擔任其公費助理的兩位女兒共同犯案，主要透過2種方式詐領或浮報補助費。

其一，虛偽申報人頭助理，由未擔任議員公費助理的3名游姓被告配合提供身分證件、銀行帳戶存摺、印章，供二女兒製作內容不實「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件後，向桃園市議會虛偽申報為公費助理，待薪資款項匯入帳戶後，被告游吾和再指示二女兒將薪資全數領出，並由三女兒保管該費用，用以支付服務處各項開銷及被私人花費。另三女兒於2023年6月至7月間並未從事議員助理工作及領取公費助理薪資，渠等亦以上開方式將三女兒虛報為議員助理而詐領助理補助費。

其二，採取低薪高報方式浮報補助費，游吾和聘僱的鄭姓公費助理等3人雖有實際工作，但將存摺、印章交予二女兒保管，由其在空白聘書上填載不實的高薪資申報，製作內容不實「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」 ，並持以向桃園市議會申報助理補助費，溢領的補助費則被女兒們領出，除支付公費助理薪資，所剩溢領助理補助費則用以支付其他私聘助理薪資。

本案由桃園地檢署肅貪專組檢察官黃榮加指揮法務部調查局桃園市調查處深入追查金流證據，並於今年8月4日持搜索票搜索游吾和位於大園區的服務處及住處，隨後向法院聲請羈押游吾和、二女兒獲准。

經偵辦釐清，游吾和在擔任桃園市議員期間，合計詐領的助理補助費為356萬1486元。檢察官因此請求法院將上開犯罪所得全數沒收，以達到徹底剝奪被告犯罪所得的目的。