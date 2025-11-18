快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市議員游吾和涉詐助理費共356萬 以人頭低薪高報被起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

民進黨桃園市議員游吾和涉嫌詐領助理補助費，桃園地檢署今偵結起訴，認定游吾和與其二女兒游惠瑜等9人，涉嫌共犯貪污治罪條例公務員利用職務機會詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實罪。檢方向法院聲請沒收游吾和擔任三屆桃園市議員期間，所詐領的全部犯罪所得，金額達新台幣356萬1486元。

檢方調查，游吾和自2014年12月25日擔任桃園市議會第1屆至第3屆議員迄今，明知議員助理補助費並非議員薪資或個人補貼，卻與擔任其公費助理的兩位女兒共同犯案，主要透過2種方式詐領或浮報補助費。

其一，虛偽申報人頭助理，由未擔任議員公費助理的3名游姓被告配合提供身分證件、銀行帳戶存摺、印章，供二女兒製作內容不實「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件後，向桃園市議會虛偽申報為公費助理，待薪資款項匯入帳戶後，被告游吾和再指示二女兒將薪資全數領出，並由三女兒保管該費用，用以支付服務處各項開銷及被私人花費。另三女兒於2023年6月至7月間並未從事議員助理工作及領取公費助理薪資，渠等亦以上開方式將三女兒虛報為議員助理而詐領助理補助費。

其二，採取低薪高報方式浮報補助費，游吾和聘僱的鄭姓公費助理等3人雖有實際工作，但將存摺、印章交予二女兒保管，由其在空白聘書上填載不實的高薪資申報，製作內容不實「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」 ，並持以向桃園市議會申報助理補助費，溢領的補助費則被女兒們領出，除支付公費助理薪資，所剩溢領助理補助費則用以支付其他私聘助理薪資。

本案由桃園地檢署肅貪專組檢察官黃榮加指揮法務部調查局桃園市調查處深入追查金流證據，並於今年8月4日持搜索票搜索游吾和位於大園區的服務處及住處，隨後向法院聲請羈押游吾和、二女兒獲准。

經偵辦釐清，游吾和在擔任桃園市議員期間，合計詐領的助理補助費為356萬1486元。檢察官因此請求法院將上開犯罪所得全數沒收，以達到徹底剝奪被告犯罪所得的目的。

桃園地檢署強調，民意代表領有國家所給予優渥薪資，本應恪遵法令，依據專業恪盡行使監督政府職權，守法循矩謀求公益，助理補助費申報更應遵守法令，任何不實申報補助費之行為，皆會影響人民對於民意代表信賴，戕害公眾信任，桃檢對於是類案件會持續積極查辦，以維護我國民主政治廉潔。

桃園市議員游吾和（右一）涉嫌詐領人頭助理費，與女兒游惠瑜均遭法院裁定羈押禁見。聯合報系資料照
桃園市議員游吾和（右一）涉嫌詐領人頭助理費，與女兒游惠瑜均遭法院裁定羈押禁見。聯合報系資料照

桃園地檢署 議員
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園議員游吾和詐助理費逾350萬今遭起訴 貪汙手法全曝光

傳林佳龍戰桃園市長 在地正國會反應曝：靜待黨中央決定

楊梅警前進地方活動 把握機會教民眾守護荷包

平鎮3歲童與父親走散急哭 警化身保母安撫

相關新聞

網紅「仙塔律師」李宜諪否認洗錢洩密 聲請勘驗偵查光碟

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥陳永山幫忙賣掉首飾、豪車，依洗錢、...

藝人夏于喬父親跨國吸金10億判刑定讞 今天發監執行

藝人夏于喬父親夏世紘，被控替新加坡來台發展的富南斯集團吸金，金額高達10億餘元，被法院依違反銀行法判刑2年4月定讞，台北...

台大、北醫教授夫妻洩密胎盤幹細胞研究計畫 2人遭檢方起訴求刑

台北醫學大學女教授黃彥華，被控與在台大擔任副教授的丈夫林泰元，私自洩漏北醫委託研發的胎盤幹細胞計畫內容，拿去申請專利，並...

林彥池酒駕又被抓... 504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

雙北拒絕酒測慣犯林彥池，14日晚間又再度騎乘機車到新北市新店區時，又因酒駕自摔後送醫。北市議員游淑慧不滿，該慣犯拒測高達...

太子集團跨國洗錢案 北撿今提訊3台籍幹部追金流

柬埔寨太子集團創辦人陳志跨國洗錢，台北地檢署日前搜索「和平大苑」豪宅等47處地點、扣押洗錢資產高達45億元，同時聲押禁見...

張大春罵「腦子裝屎」獲平反索9000元 他：不讓中華民國欠我錢

作家張大春10年前因民進黨前主席林義雄禁食風波，在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥、腦子裝屎」判罰金3000元確定，張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。