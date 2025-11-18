聽新聞
大陸情工來台發展共諜組織 現退役軍人涉案 檢方起訴7人求重刑
調查局接獲情資，指港籍男子丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織並刺探、收集機密資料，先後吸收現退役多名軍官為組織核心成員，甚至遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時，率領部屬消極不抵抗；台灣高檢署今天依違反國安法蒐集軍事機密等罪，起訴丁小琥等7人並求處重刑，丁等3人另涉洗錢罪遭台北地檢署起訴。
起訴指出，被告王文豪等6人曾為或現為軍人，領有國家俸祿，長期受國家栽培、委以重任，應知悉對國家忠誠是身為軍人最基本義務，詎料竟違背保密規定，僅因個人利益薰心，出賣國家人民，洩漏或交付公務秘密、軍事機密，嚴重危害國家安全，令人痛心，相關人背叛袍澤與國家，應受法律最嚴厲制裁。
調查局追查，丁小琥多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織及刺探、收集機密資料，先後成功吸收退役王姓、譚姓與張姓（已歿）、何○（已歿）台籍人士為組織核心成員，再由核心成員循昔日軍中同僚、部屬人脈關係物色、發展現退役呂姓、楊姓軍官等4人，伺機刺探、收集機密資料。
據調查，丁小琥會指示同案被告陳俊安，以本人或透過所設立公司帳戶，轉匯台幣112萬7600元來台，供相關人提領支用，同案被告王文豪、張志煒負責發放在台蒐情成員工作報酬。
檢方去年7月24日起指揮台北市調查處、國防部憲兵指揮部陸續發動4波偵辦，共搜索21處所、約談13人、查證16人，丁小琥7人遭法院羈押禁見迄今。
調查局指出，以往中共對台滲透多是在境外遙控並運用在地協力者進行不法行為，本案是該局係2015年偵辦「鎮小江共諜案」以來，再次偵破大陸情工人員來台從事發展組織及刺探、收集機密案，該局將持續與各國安團隊密切合作，機先掌握危害國家安全情資。
