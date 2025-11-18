黃國昌列貪汙被告 被指涉收錢質詢法務部？北檢分案偵辦中
民眾黨主席黃國昌日前捲入狗仔案，周刊報導凱思國際公司收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃涉利用立委職權針對沈裕雄遭詐50億元案質詢法務部，日前黃被匿名告發涉貪汙，北檢已分「他案」將列黃國昌為貪汙罪被告，由涉狗仔跟監組織的檢察官調查中。
《鏡週刊》報導，凱思國際今年年中收到成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬元，當時黃國昌在立院質詢法務部替沈裕雄被詐騙50億元出氣，自爆此案幫很多忙，形同收賄對價。黃國昌還轟國防部軍服採購涉弊案，沈淳浤所屬寀奕國際是製衣大廠。
民眾日前匿名向北檢告發黃國昌涉收錢涉犯貪污治罪條例不違背職務收賄罪，北檢收案後已分他字案，將黃國昌列被告偵辦中。
