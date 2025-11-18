快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌日前捲入狗仔案，周刊報導凱思國際公司收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃涉利用立委職權針對沈裕雄遭詐50億元案質詢法務部，日前黃被匿名告發涉貪汙，北檢已分「他案」將列黃國昌為貪汙罪被告，由涉狗仔跟監組織的檢察官調查中。

《鏡週刊》報導，凱思國際今年年中收到成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬元，當時黃國昌在立院質詢法務部替沈裕雄被詐騙50億元出氣，自爆此案幫很多忙，形同收賄對價。黃國昌還轟國防部軍服採購涉弊案，沈淳浤所屬寀奕國際是製衣大廠。

民眾日前匿名向北檢告發黃國昌涉收錢涉犯貪污治罪條例不違背職務收賄罪，北檢收案後已分他字案，將黃國昌列被告偵辦中。

民眾黨立院黨團總召黃國昌。記者林伯東／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌。記者林伯東／攝影

黃國昌 北檢 收賄
相關新聞

林彥池酒駕又被抓... 504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

雙北拒絕酒測慣犯林彥池，14日晚間又再度騎乘機車到新北市新店區時，又因酒駕自摔後送醫。北市議員游淑慧不滿，該慣犯拒測高達...

黃國昌列貪汙被告 被指涉收錢質詢法務部？北檢分案偵辦中

民眾黨主席黃國昌日前捲入狗仔案，周刊報導凱思國際公司收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃涉利用立委...

王大陸閃兵案首出庭認罪求輕判 忘帶身分證法庭起身道歉被制止

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，加上他耗資360萬元閃兵不成，更是冤大頭榜首。...

王大陸成閃兵案冤大頭 檢補求刑1年 今低調出庭　

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，他花費360萬元閃兵，金額最高卻失敗，更是冤大...

佃西重劃案涉索賄...郭信良二審逆轉判無罪 台南高分檢列5點上訴

無黨籍台南市前議長、現任議員郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審依貪汙等罪判刑13年；高等法院台南分...

大陸情工來台發展共諜組織 現退役軍人涉案 檢方起訴7人求重刑

調查局接獲情資，指港籍男子丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織並...

