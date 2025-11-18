王大陸閃兵案首出庭認罪求輕判 忘帶身分證法庭起身道歉被制止

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，加上他耗資360萬元閃兵不成，更是冤大頭榜首。新北地方法院今就閃兵案首度傳喚王大陸，他除當庭起身道歉，認罪求輕判，同時針對閃兵首腦陳志明對於他閃兵金額供詞相差100萬元，特地還原逐筆支付的細節。

檢方基於讓兩波遭起訴藝人和役男求刑標準一致，日前也對於王大陸向法院補充求刑1年。稍早王大陸無論是步入或離開法院，全程都不發一語。

開庭時，王大陸一度因出門太趕忘記帶身分證，所幸獲審判長網開一面。後來他當庭起身「為我因無知犯下的錯誤」道歉，卻遭審判長制止，要求盡快坐下開庭。

因陳志明上次開庭時，與王大陸雙方對於閃兵金額交代不一，陳志明表示只收王260萬，其中200萬是在王大陸家中一對一現金交付，剩下60萬則匯款，但王大陸卻始終表示自己付了360萬，雙方相差100萬元。