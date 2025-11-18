快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

王大陸閃兵案首出庭認罪求輕判 忘帶身分證法庭起身道歉被制止

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，加上他耗資360萬元閃兵不成，更是冤大頭榜首。新北地方法院今就閃兵案首度傳喚王大陸，他除當庭起身道歉，認罪求輕判，同時針對閃兵首腦陳志明對於他閃兵金額供詞相差100萬元，特地還原逐筆支付的細節。

檢方基於讓兩波遭起訴藝人和役男求刑標準一致，日前也對於王大陸向法院補充求刑1年。稍早王大陸無論是步入或離開法院，全程都不發一語。

開庭時，王大陸一度因出門太趕忘記帶身分證，所幸獲審判長網開一面。後來他當庭起身「為我因無知犯下的錯誤」道歉，卻遭審判長制止，要求盡快坐下開庭。

因陳志明上次開庭時，與王大陸雙方對於閃兵金額交代不一，陳志明表示只收王260萬，其中200萬是在王大陸家中一對一現金交付，剩下60萬則匯款，但王大陸卻始終表示自己付了360萬，雙方相差100萬元。

對此，今天王大陸也特別說明360萬元的支付過程，表示自己第一次是在北市國父紀念館附近，先面交30萬元給對方，再補70萬元；後來陳志明又要150萬和66萬，他殺價成200萬後，在自己仁愛路住家現金支付，最後補了一筆60萬匯款，共計360萬元。

藝人王大陸就閃兵案首度出庭。記者陳正興/攝影
藝人王大陸就閃兵案首度出庭。記者陳正興/攝影

王大陸 藝人 閃兵案
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／閃兵案開庭結束 王大陸庭上認罪

王大陸成閃兵案冤大頭 檢補求刑1年 今低調出庭　

花360萬閃兵遭求刑 王大陸今低調出庭應訊

王大陸閃兵案源頭！豪砸360萬今出庭面對　遭補求刑1年原因曝光

相關新聞

林彥池酒駕又被抓... 504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

雙北拒絕酒測慣犯林彥池，14日晚間又再度騎乘機車到新北市新店區時，又因酒駕自摔後送醫。北市議員游淑慧不滿，該慣犯拒測高達...

黃國昌列貪汙被告 被指涉收錢質詢法務部？北檢分案偵辦中

民眾黨主席黃國昌日前捲入狗仔案，周刊報導凱思國際公司收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃涉利用立委...

王大陸閃兵案首出庭認罪求輕判 忘帶身分證法庭起身道歉被制止

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，加上他耗資360萬元閃兵不成，更是冤大頭榜首。...

王大陸成閃兵案冤大頭 檢補求刑1年 今低調出庭　

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，他花費360萬元閃兵，金額最高卻失敗，更是冤大...

佃西重劃案涉索賄...郭信良二審逆轉判無罪 台南高分檢列5點上訴

無黨籍台南市前議長、現任議員郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審依貪汙等罪判刑13年；高等法院台南分...

大陸情工來台發展共諜組織 現退役軍人涉案 檢方起訴7人求重刑

調查局接獲情資，指港籍男子丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。