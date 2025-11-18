快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

聽新聞
0:00 / 0:00

林彥池酒駕又被抓... 504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

雙北拒絕酒測慣犯林彥池，14日晚間又再度騎乘機車到新北市新店區時，又因酒駕自摔後送醫。北市議員游淑慧不滿，該慣犯拒測高達7次、累積罰鍰504萬元，執法單位都拿他沒辦法，呼籲北市府建議交通部修法，累犯就要當場扣人。

游淑慧質疑，警察臨檢都不能拒絕，為什麼可以拒絕酒測？在拒測後車子丟給警察，被拖走也沒關係，「就是沒有要給你測。」之後再到惜物網等，去購買便宜二手機車，然後一天到晚路上酒駕，就算被抓到也是無法扣留人。

游淑慧也說，調閱該名酒駕累犯林彥池，已累積504萬元罰鍰，卻連一次的罰鍰也沒有繳，即便是強制執行也扣不到財產。「這還不是當跟屁蟲整天跟，是你隨機不小心攔到，都可以7次，會不會每天都醉醺醺在路上，直到有哪個人倒霉。」

交通警察大隊大隊長陳立祺說，民眾拒測的話，是依照道交法開罰，但沒有辦法強制酒測，若民眾拒簽酒測，會特別註明，但也無法強迫酒測。至於罰鍰部份，裁決所表示，林彥池在北市管轄的三件都沒有繳交，目前名下沒有財產。

裁決所補充，17日已收到行政執行署公文，頒布酒駕案件轉介酒癮治療參考指引。

游淑慧呼籲，交通局等相關單位給交通部修法意見，針對經常性拒測，不能拒絕酒測。再者，如果被查到是累犯，當場可以公共危險罪將人扣起來，地方政府要把執行中面臨的問題寫成修法建議，給予員警更大權力。

她更建議，將累犯送到行政執行處時，能不能建議把人管束起來，「強制執行不到可以用管束，之前行政執行處對欠稅大戶，只是欠錢，沒有造成公共危險，都能管束起來，針對移動式公共危險反而隨便他？」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林彥池14日晚間酒後騎機車行經新北市新店區寶高路時自摔。記者黃子騰／翻攝
林彥池14日晚間酒後騎機車行經新北市新店區寶高路時自摔。記者黃子騰／翻攝
數度酒駕拒測的林彥池，多次出現在北市裁決所的名單上。圖／台北市裁決所提供
數度酒駕拒測的林彥池，多次出現在北市裁決所的名單上。圖／台北市裁決所提供

酒測 酒駕
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

通報收詐騙電郵...游淑慧嘆結果：數發部網頁就挺像詐騙

曹興誠獻策賴清德「沈伯洋戰蔣萬安」 游淑慧諷曹公送箭

為何找吳音寧任董座？游淑慧曝台肥土地資產肥到流油

吳怡農譏台北有沒變好大家心裡有數 游淑慧反嗆「不好，輝達會來？」

相關新聞

林彥池酒駕又被抓... 504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

雙北拒絕酒測慣犯林彥池，14日晚間又再度騎乘機車到新北市新店區時，又因酒駕自摔後送醫。北市議員游淑慧不滿，該慣犯拒測高達...

黃國昌列貪汙被告 被指涉收錢質詢法務部？北檢分案偵辦中

民眾黨主席黃國昌日前捲入狗仔案，周刊報導凱思國際公司收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃涉利用立委...

王大陸閃兵案首出庭認罪求輕判 忘帶身分證法庭起身道歉被制止

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，加上他耗資360萬元閃兵不成，更是冤大頭榜首。...

王大陸成閃兵案冤大頭 檢補求刑1年 今低調出庭　

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，他花費360萬元閃兵，金額最高卻失敗，更是冤大...

佃西重劃案涉索賄...郭信良二審逆轉判無罪 台南高分檢列5點上訴

無黨籍台南市前議長、現任議員郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審依貪汙等罪判刑13年；高等法院台南分...

花360萬閃兵遭求刑 王大陸今低調出庭應訊

「閃兵藝人案」持續延燒，藝人王大陸豪砸360萬、涉嫌偽造病歷規避兵役，遭檢方起訴，新北地院上午開庭審理，王大陸因事後立即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。