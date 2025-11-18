林彥池酒駕又被抓... 504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

雙北拒絕酒測慣犯林彥池，14日晚間又再度騎乘機車到新北市新店區時，又因酒駕自摔後送醫。北市議員游淑慧不滿，該慣犯拒測高達7次、累積罰鍰504萬元，執法單位都拿他沒辦法，呼籲北市府建議交通部修法，累犯就要當場扣人。

游淑慧質疑，警察臨檢都不能拒絕，為什麼可以拒絕酒測？在拒測後車子丟給警察，被拖走也沒關係，「就是沒有要給你測。」之後再到惜物網等，去購買便宜二手機車，然後一天到晚路上酒駕，就算被抓到也是無法扣留人。

游淑慧也說，調閱該名酒駕累犯林彥池，已累積504萬元罰鍰，卻連一次的罰鍰也沒有繳，即便是強制執行也扣不到財產。「這還不是當跟屁蟲整天跟，是你隨機不小心攔到，都可以7次，會不會每天都醉醺醺在路上，直到有哪個人倒霉。」

交通警察大隊大隊長陳立祺說，民眾拒測的話，是依照道交法開罰，但沒有辦法強制酒測，若民眾拒簽酒測，會特別註明，但也無法強迫酒測。至於罰鍰部份，裁決所表示，林彥池在北市管轄的三件都沒有繳交，目前名下沒有財產。

裁決所補充，17日已收到行政執行署公文，頒布酒駕案件轉介酒癮治療參考指引。

游淑慧呼籲，交通局等相關單位給交通部修法意見，針對經常性拒測，不能拒絕酒測。再者，如果被查到是累犯，當場可以公共危險罪將人扣起來，地方政府要把執行中面臨的問題寫成修法建議，給予員警更大權力。

她更建議，將累犯送到行政執行處時，能不能建議把人管束起來，「強制執行不到可以用管束，之前行政執行處對欠稅大戶，只是欠錢，沒有造成公共危險，都能管束起來，針對移動式公共危險反而隨便他？」

