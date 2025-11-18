快訊

佃西重劃案涉索賄...郭信良二審逆轉判無罪 台南高分檢列5點上訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

無黨籍台南市前議長、現任議員郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審依貪汙等罪判刑13年；高等法院台南分院認為，郭未藉議長職位向業者勒索財物，也無法佐證收到款項，上月22日逆轉改判他無罪，高等檢察署台南分署提出上訴。

台南高分檢指出，前台南市議長郭信良、台南市安南區佃西里里長高進見2人所涉安南區佃西重劃案索賄貪汙案件，台南高分願撤銷台南地方法院所為有罪判決，改諭知被告等人無罪，有前後矛盾而與論理法則及經驗法則相悖及未依卷證認定事實之情形。

高分檢研析後，認為原判決就：1.郭信良、高進見2人無藉勢藉端勒索犯行；2.2021年6月8日第2次在蔡姓證人舊厝達成土地重劃業者廖堅志應交付1300萬元合意時，郭信良未在現場。3.郭未收受廖交付的款項。

4.廖堅志交付1300萬元，與郭信良受託為廖督促地政局、都發局官員就佃西重劃案中有關「樁位錯誤（截角）及土地登記」應儘速處理之務職務上行為，不具原因、目的關係與相當對價性。

5.「樁位錯誤（截角）及土地登記」案得於未經依都市計劃法公告實施前提前完成爭議土地之登記程序，與郭信良無關，且郭無不當施壓都發局、地政局官員等有利被告事實認定等，有前後矛盾而與論理法則及經驗法則相悖，及未依卷證認定事實情形。

高分檢指出，原判決復有判決理由不備、應調查證據未予調查審酌釐清遽行判決，及適用貪汙治罪條例法條不當之違誤，台南高分檢已於昨天向最高法院提起第三審上訴，請求撤銷台南高分院判決而更為適法之判決。

郭信良案，台南高分檢昨天向最高法院提起第三審上訴，請求撤銷上述台南高分院判決而更為適法之判決。本報資料照片
台南 郭信良 貪汙
相關新聞

林彥池酒駕又被抓... 504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

雙北拒絕酒測慣犯林彥池，14日晚間又再度騎乘機車到新北市新店區時，又因酒駕自摔後送醫。北市議員游淑慧不滿，該慣犯拒測高達...

黃國昌列貪汙被告 被指涉收錢質詢法務部？北檢分案偵辦中

民眾黨主席黃國昌日前捲入狗仔案，周刊報導凱思國際公司收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃涉利用立委...

王大陸閃兵案首出庭認罪求輕判 忘帶身分證法庭起身道歉被制止

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，加上他耗資360萬元閃兵不成，更是冤大頭榜首。...

王大陸成閃兵案冤大頭 檢補求刑1年 今低調出庭　

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案被檢警查出另涉閃兵案，牽連出至少18位藝人涉案，他花費360萬元閃兵，金額最高卻失敗，更是冤大...

佃西重劃案涉索賄...郭信良二審逆轉判無罪 台南高分檢列5點上訴

無黨籍台南市前議長、現任議員郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審依貪汙等罪判刑13年；高等法院台南分...

大陸情工來台發展共諜組織 現退役軍人涉案 檢方起訴7人求重刑

調查局接獲情資，指港籍男子丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織並...

