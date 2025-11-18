SBL假球案 前MVP柯旻豪重判7年

SBL假球案，曾獲選年度MVP的裕隆籃球隊前隊員柯旻豪被重判七年。圖為柯旻豪效力裕隆隊時出戰畫面。圖／聯合報系資料照片

ＳＢＬ「超級籃球聯賽」前年爆發假球簽賭案，十名裕隆隊前球員遭起訴，士林地方法院昨依詐欺取財、網路賭博、違反運動彩券條例等罪判十人一年八月至七年徒刑，其中曾獲ＭＶＰ的柯旻豪判刑七年最重；另有組頭及球員友人等五人判八月至二年徒刑。球員吳季穎供出犯罪事證，依證人保護法減刑判二年，緩刑五年。

判決指出，裕隆籃球隊前球員吳季穎、柯旻豪、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩及斑霸，二○二三年二月至四月於ＳＢＬ第廿屆賽季期間，出戰柏力力、台啤、台銀等籃球隊六場賽事中，控制球賽分數並詐取賭金。

吳季穎、柯旻豪、顏聞佐、李其恩，及吳的友人黃品瑄、邱廷昱、張曉悌、游舜翔，另透過九太科技籃球隊前助教、地下簽賭網站組頭邱繼緯，二○二一年至二○二三年間多次簽賭。

涉案球員被檢方指控，以故意投失、故意失誤、密集傳球、故意不接球、故意不傳球等表現，依照事前獲悉或場上接獲指示，控制比分贏得賭資。法院審理時，柯旻豪辯稱吳曾告知下注內容但他未理會，邱忠博辯稱是板凳球員未上場，另有球員辯稱比賽中失誤是因對方防守強勢等。

法官清查對話紀錄、金流、證述，再比對特定賽事的錄影，發現關鍵時段涉案球員確實有異常表現，認定他們有操控比分犯意聯絡，吳、柯且透過邱繼緯及黃品瑄等人詐賭。

法官認定，柯旻豪不思珍惜運動天賦，利用資深隊員之姿，身居核心勾串其他球員簽賭、打假球；其餘球員貪圖報酬，配合柯控分詐賭，帶動籃壇假球風氣，妨害運動競技賽事公平，敗壞我國職籃發展及社會風氣。

十名球員中，除吳季穎獲判緩刑，李其恩參與控分僅一場，坦承犯行，判一年八月，也緩刑四年。五名非球員中，張曉悌判刑八月，另四人坦承犯行，均緩刑。

球員周暐宸判刑四年九月，偵審時具結證述不一，法院依職權另告發偽證罪；斑霸為塞內加爾籍人，判刑五年二月，執行完畢後驅逐出境。

此案法官依運動彩券發行條例「詐術妨害賽事公平罪」重判八名球員，該條例規定，三人以上共同犯罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二千萬元以上五千萬元以下罰金。