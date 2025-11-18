快訊

收賄助人蛇集團躲查緝 礁溪鄉代張景程遭起訴

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭地檢署偵辦跨國人口販運應召集團擴大追查，9月先起訴越南裔台籍陳美菁等12人，近日向上溯源查出礁溪鄉代張景程涉收受賄賂、協助掩護應召集團，近日全案偵結，追加起訴張景程及3名應召業者。

這起人口販運案源自一名遭逼迫賣淫的越南女子落網後，在收容待遣期間向同鄉哭訴，陳述仍有多名女子遭囚困礁溪某溫泉飯店，被迫從事性交易。檢警接獲情資調查，主嫌陳美菁於礁溪某飯店承租房間，由男友游永昱協助招募人口，以介紹工作名義誘使越南女子來台。

檢方指出，受害者被迫高頻度接客，生理期仍被要求上工，至少11名女子指證遭強迫從事性交易。集團採明確分工，從引介、拘禁到性交易牟利，形成「一條龍」剝削模式，規避查緝能力強，曾多次在警方臨檢前即提前撤離。

檢察官郭庭瑜指揮宜蘭縣警局、礁溪分局及移民署北、中區專勤隊展開搜索後，9月24日起訴一批被告，推測仍有掩護者未到案，持續追查，追加起訴書指出，礁溪鄉民代表張景程仗勢身分，利用人脈替應召業者探詢臨檢、查緝動向，張也於今年三度收受分紅賄款共8萬7千元。

檢方認為，張景程涉犯貪汙治罪條例，游姓及張姓業者也涉犯貪汙治罪條例的交付賄賂罪。

