推廣法治教育 最高檢察署推「法律 童話 物語」動畫微電影
最高檢察署以創新形式推出「法律 童話 物語」動畫微電影，結合童話故事與法律知識，期望透過生動活潑的內容推廣法律教育；最高檢察署今表示，民眾可透過YouTube搜尋「最高檢察署」帳號，免費觀看微電影。
最高檢察署2025年推出「法律 童話 物語」公益桌曆，以小王子、白雪公主、仙履奇緣等12篇經典童話故事為主題，搭配馬祖藍眼淚、台北101、花蓮月洞等台灣特色景點，闡述環境保護、契約精神、正義道德等多元法律議題，桌曆推出6000本全數售罄。
為進一步推廣法律教育，最高檢察署「法律 童話 物語」改編為5分鐘動畫微電影，由白雪公主、仙度瑞拉等童話角色擔任主角，穿梭於台灣北、中、南各地，生動演繹與法律相關的故事。
最高檢表示，微電影已送至全國各檢察機關及網路平台，包括YouTube及臉書，讓更多人能隨時隨地觀看。
2019年台北地檢署協助拍攝的實境電影「一日檢察官」，曾創下300萬人次觀看紀錄，成為司法教育推廣的重要里程碑，此次，最高檢察署再度突破傳統模式，以動畫形式製作法律宣導片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言