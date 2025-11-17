快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

推廣法治教育 最高檢察署推「法律 童話 物語」動畫微電影

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署以創新形式推出「法律 童話 物語」動畫微電影，結合童話故事與法律知識，期望透過生動活潑的內容推廣法律教育；最高檢察署今表示，民眾可透過YouTube搜尋「最高檢察署」帳號，免費觀看微電影。

最高檢察署2025年推出「法律 童話 物語」公益桌曆，以小王子、白雪公主、仙履奇緣等12篇經典童話故事為主題，搭配馬祖藍眼淚、台北101、花蓮月洞等台灣特色景點，闡述環境保護、契約精神、正義道德等多元法律議題，桌曆推出6000本全數售罄。

為進一步推廣法律教育，最高檢察署「法律 童話 物語」改編為5分鐘動畫微電影，由白雪公主、仙度瑞拉等童話角色擔任主角，穿梭於台灣北、中、南各地，生動演繹與法律相關的故事。

最高檢表示，微電影已送至全國各檢察機關及網路平台，包括YouTube及臉書，讓更多人能隨時隨地觀看。

2019年台北地檢署協助拍攝的實境電影「一日檢察官」，曾創下300萬人次觀看紀錄，成為司法教育推廣的重要里程碑，此次，最高檢察署再度突破傳統模式，以動畫形式製作法律宣導片。

最高檢察署以創新形式推出「法律 童話 物語」動畫微電影。圖/最高檢察署提供
最高檢察署以創新形式推出「法律 童話 物語」動畫微電影。圖/最高檢察署提供

法律 微電影 動畫
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

籃球／防假球案再現 SBL擬禁用電子設備

《胖子與愛情以及過錯！》失憶讓她煥然一新 胖女孩自信光彩耀眼

大學生當表妹家教卻要她脫衣練按摩 判1年8月緩刑5年

鄭明典po雲街出現 冷空氣要來了

相關新聞

租屋坪數比合約少？ 房客拒繳租金打官司敗訴要補6萬

新竹范男與房東彭男簽下長期租約，月租6萬元，卻因糾紛鬧上法院。范男主張房東交屋面積不足，應得拒繳租金；房東則反控租客長期...

出獄不再「藍白拖」 更保台中分會募4000雙新鞋贈受刑人

為鼓勵受刑人重返社會，台灣更生保護會台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，向企業募集全新運動鞋4000雙贈給矯正署，由矯正...

失業男二度持水果刀在百貨公司旁行走 嚇壞民眾法院裁罰2萬元

台南市失業的周姓男子因心情不佳，今年2度持水果刀在新光三越西門店旁閒晃，嚇壞路邊民眾；轄區警方7月第一次趕往將他制伏，台...

結婚4年僅愛愛7次夫訴離 法官引「禮記」談需求最後准了

南投一對夫妻結婚4年僅7次性生活，妻子總要求分房睡和鎖房門，之後更到外縣市念書打工，兩人分居，分居前還由丈夫貸款60萬元...

大哥抽中父親房地遺產 弟蓋鐵皮屋住27年須拆屋還地

新竹彭家四兄弟在父親安排下抽籤分配祖產，最終由大哥抽中。么弟在父親同意下，在大哥抽中的土地蓋鐵皮屋居住。直到父母親過世後...

女大生偷看男友手機 竊錄對話還將女子裸身照PO網挨告

台南市一名女大生不滿男友在交往期間常常悄悄與女性友人傳LINE通話，陸續在拿到前男友手機時，竊錄2人對話，以及女子傳送的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。