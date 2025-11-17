推廣法治教育 最高檢察署推「法律 童話 物語」動畫微電影

最高檢察署以創新形式推出「法律 童話 物語」動畫微電影，結合童話故事與法律知識，期望透過生動活潑的內容推廣法律教育；最高檢察署今表示，民眾可透過YouTube搜尋「最高檢察署」帳號，免費觀看微電影。

最高檢察署2025年推出「法律 童話 物語」公益桌曆，以小王子、白雪公主、仙履奇緣等12篇經典童話故事為主題，搭配馬祖藍眼淚、台北101、花蓮月洞等台灣特色景點，闡述環境保護、契約精神、正義道德等多元法律議題，桌曆推出6000本全數售罄。

為進一步推廣法律教育，最高檢察署「法律 童話 物語」改編為5分鐘動畫微電影，由白雪公主、仙度瑞拉等童話角色擔任主角，穿梭於台灣北、中、南各地，生動演繹與法律相關的故事。

最高檢表示，微電影已送至全國各檢察機關及網路平台，包括YouTube及臉書，讓更多人能隨時隨地觀看。