童話動畫微電影上架 最高檢：法律教育更具創意
最高檢今天表示，發行的2025年「法律、童話、物語」公益桌曆售罄後，新製作小紅帽等動畫微電影，並在臉書等平台播放，讓法律教育更具創意。
根據最高檢察署新聞稿，2025年推出「法律、童話、物語」公益桌曆，以小王子、白雪公主、仙履奇緣、小紅帽等12篇經典童話故事為主題，搭配馬祖藍眼淚、台北101、花蓮月洞等台灣特色景點，闡述環境保護、契約精神、正義道德等多元法律議題。桌曆一經推出即獲熱烈迴響，6000本全數售罄，展現國人對法律教育的高度關注與支持。
為進一步推廣法律教育，最高檢察署將「法律、童話、物語」改編為5分鐘動畫微電影，由白雪公主、仙度瑞拉等童話角色擔任主角，穿梭於台灣北、中、南各地，生動演繹與法律相關的故事。
新聞稿提及，微電影透過阿紫檢察官的引領，讓觀眾在輕鬆氛圍中認識法律的精神、目的及其與社會、文化、安全等領域的關聯。
微電影已送至全國各檢察機關及網路平台，包括YouTube及臉書，讓更多人能隨時隨地觀看，共同感受法律的魅力與力量。
