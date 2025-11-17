童話動畫微電影上架 最高檢：法律教育更具創意

快訊

中央社／ 台北17日電

最高檢今天表示，發行的2025年「法律、童話、物語」公益桌曆售罄後，新製作小紅帽等動畫微電影，並在臉書等平台播放，讓法律教育更具創意。

根據最高檢察署新聞稿，2025年推出「法律、童話、物語」公益桌曆，以小王子、白雪公主、仙履奇緣、小紅帽等12篇經典童話故事為主題，搭配馬祖藍眼淚、台北101、花蓮月洞等台灣特色景點，闡述環境保護、契約精神、正義道德等多元法律議題。桌曆一經推出即獲熱烈迴響，6000本全數售罄，展現國人對法律教育的高度關注與支持。

為進一步推廣法律教育，最高檢察署將「法律、童話、物語」改編為5分鐘動畫微電影，由白雪公主、仙度瑞拉等童話角色擔任主角，穿梭於台灣北、中、南各地，生動演繹與法律相關的故事。

新聞稿提及，微電影透過阿紫檢察官的引領，讓觀眾在輕鬆氛圍中認識法律的精神、目的及其與社會、文化、安全等領域的關聯。

微電影已送至全國各檢察機關及網路平台，包括YouTube及臉書，讓更多人能隨時隨地觀看，共同感受法律的魅力與力量。

相關新聞

租屋坪數比合約少？ 房客拒繳租金打官司敗訴要補6萬

新竹范男與房東彭男簽下長期租約，月租6萬元，卻因糾紛鬧上法院。范男主張房東交屋面積不足，應得拒繳租金；房東則反控租客長期...

出獄不再「藍白拖」 更保台中分會募4000雙新鞋贈受刑人

為鼓勵受刑人重返社會，台灣更生保護會台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，向企業募集全新運動鞋4000雙贈給矯正署，由矯正...

失業男二度持水果刀在百貨公司旁行走 嚇壞民眾法院裁罰2萬元

台南市失業的周姓男子因心情不佳，今年2度持水果刀在新光三越西門店旁閒晃，嚇壞路邊民眾；轄區警方7月第一次趕往將他制伏，台...

結婚4年僅愛愛7次夫訴離 法官引「禮記」談需求最後准了

南投一對夫妻結婚4年僅7次性生活，妻子總要求分房睡和鎖房門，之後更到外縣市念書打工，兩人分居，分居前還由丈夫貸款60萬元...

大哥抽中父親房地遺產 弟蓋鐵皮屋住27年須拆屋還地

新竹彭家四兄弟在父親安排下抽籤分配祖產，最終由大哥抽中。么弟在父親同意下，在大哥抽中的土地蓋鐵皮屋居住。直到父母親過世後...

女大生偷看男友手機 竊錄對話還將女子裸身照PO網挨告

台南市一名女大生不滿男友在交往期間常常悄悄與女性友人傳LINE通話，陸續在拿到前男友手機時，竊錄2人對話，以及女子傳送的...

