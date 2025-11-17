聽新聞
出獄不再「藍白拖」 更保台中分會募4000雙新鞋贈受刑人
為鼓勵受刑人重返社會，台灣更生保護會台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，向企業募集全新運動鞋4000雙贈給矯正署，由矯正機關轉送經濟弱勢的出監受刑人，讓他們可以帶著尊嚴與溫暖邁出復歸社會的第一步。
贈鞋儀式今天在法務部舉行。法務部長鄭銘謙表示，贈鞋活動是讓更生人感受到希望，傳遞來自社會的鼓勵與祝福，並承載著社會對其勇於改變、堅持向善的期許，而每位收到新鞋的更生朋友，也都會收到一封他的信。
矯正署署長林憲銘表示，一雙鞋或許對多數人而言只是日常用品，但對即將出監的更生人來說，它代表的是一份重新開始的勇氣與希望。
林憲銘說，許多人服刑多年離開監所的那一刻，腳上穿的可能只是「藍白拖」，當他們穿上這雙新鞋時，不只是換上了新的裝備，更是象徵踏上正途、走向光明未來的重要一步。
法務部表示，更保台中分會主任委員廖學在一次參加矯正機關關懷活動時，注意到許多剛踏出監獄的更生人，因入監多年，原有鞋子早已破損或不合腳，出監時甚至沒有合適鞋子可穿，決定為更生朋友募集。
法務部指出，在廖學從的奔走與促成下，品牌鞋廠董事長蕭瑞芬捐出4000雙全新運動鞋，雙方並以實際行動展現對社會關懷的共同理念，期盼新鞋能成為陪伴更生人站穩腳步、重新出發的力量。
