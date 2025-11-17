快訊

租屋坪數比合約少？ 房客拒繳租金打官司敗訴要補6萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹范男與房東彭男簽下長期租約，月租6萬元，卻因糾紛鬧上法院。范男主張房東交屋面積不足，應得拒繳租金；房東則反控租客長期欠租。新竹地院認為，范男自2023年4月起未繳租金，房東依法終止租約並無不當，判范男敗訴，須補繳6萬元。

判決書指出，范男與彭男在2023年3月簽約，租期5年，押租金6萬元。范男僅繳了首月租金與押金後就停繳。房東彭男多次寄發存證信函催租，最後在同年7月提告並於訴狀送達後終止契約。法官認為，雖彭男第一次寄信時尚未達遲繳2月的法定條件，但訴狀送達後即生效，解約屬合法。

范男辯稱，租約寫明承租面積約550平方公尺（約166坪），但實際交付不足，房東還延遲交出2樓，導致他無法依約使用，應得拒繳租金。

法官實勘現場後認為，租約所附平面圖僅包含1樓，面積記載為約略數字，且范男一直使用到2023年11月才搬離，難認交屋不全。最終判決房東確實依約提供房屋使用，范男欠租理由不足，應補付租金6萬元。

新竹范男與房東彭男簽下長期租約，月租6萬元，卻因糾紛鬧上法院。示意圖／聯合報系資料照
新竹范男與房東彭男簽下長期租約，月租6萬元，卻因糾紛鬧上法院。示意圖／聯合報系資料照

