結婚4年僅愛愛7次夫訴離 法官引「禮記」談需求最後准了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一對夫妻結婚4年僅7次性生活妻子總要求分房睡和鎖房門，之後更到外縣市念書打工，兩人分居，分居前還由丈夫貸款60萬元讓她買車，說好分期還款，後來又沒還，丈夫訴請離婚，法官則引用禮記禮運篇「飲食男女」判准離婚。

判決書指出，這對夫妻在2020年3月結婚後同居，但妻子無故要求分房睡和鎖房門，兩人婚後4年僅7次性生活，男方家族盼能傳宗接代，但被告拒絕同房；之後妻子更跑去台中念書，又去高雄打工都居住當地，很少返家，兩人分居。

此外，婚後兩人發現雙方金錢觀念端極不合，其中妻子在分居前要求丈夫以他名義貸款60萬元購車供她使用，雖允諾會分期還款，也有另外訂定借貸契約，但她後來沒還款，丈夫常受催款壓力，身心俱疲，因此向南投法院訴請離婚。

妻子則答辯說明，丈夫多次要求性行為，她因無意願、體力不支等因素拒絕，他仍多次要求故，而心生恐懼才分房睡；若有提前約定仍可正常行房，被告也未要求生子。但也坦言，兩人性生活不協調，無法繼續維持婚姻，同意離婚也願還款。

法官審酌，夫妻間對性生活頻率、次數需求各不相同，難有平均標準，但「禮記‧禮運篇」有云，「飲食男女，人之大欲存焉……」強調人之生存有賴於飲食、男女，前者使一己之生命得以存活，後者一則使生命得以延續，二則亦在滿足個人一己生理及心理需求之滿足，夫妻間性生活有賴雙方協調溝通並滿足彼此需求，若不能彼此滿足，婚姻自是因而生有破綻。

而這對夫妻婚後4年來僅7次性生活，兩造婚姻破綻事由已生，應歸責兩人均無心溝通、滿足雙方需求所致，現已分居，顯見彼此夫妻感情已淡薄，無相互信賴扶持之心，已有難以維持婚姻之重大事由，判決離婚，且女方須還車貸60萬元。

