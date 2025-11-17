調查局辦國安議題有獎徵答 抽出iPhone 17得主

快訊

中央社／ 台北17日電

調查局針對國安議題舉行有獎徵答活動，答對全部題目即獲抽獎資格，最大獎為iPhone 17今天抽出得主。副局長徐國楨表示，透過寓教娛樂方式促使大眾重視國安。

法務部調查局今天舉辦「國安進行式—共築韌性防衛意識」有獎徵答線上直播抽獎記者會。

徐國楨致詞表示，國安不再是政府機關或專業領域的專有名詞，而是與每一個人息息相關的生活素養，「國安不是口號，是每天都會遇到的判斷；例如資安即國安，網站及電子郵件不要亂點，就是防護的開始」。

徐國楨說，這次核心目標活動以寓教娛樂方式促使大眾重視國安，透過「遊戲化的任務參與」帶出台灣目前面臨的真實風險情境，例如，陌生投資邀請是否可能是境外滲透、社群帳號背後是否為人設偽裝、或跨平台散布的截圖是否為惡意操弄的素材。

抽獎獎項相當豐富，包括iPhone 17（1人）、AirPods Pro（2人）、Garmin Vivoactive 5 智慧手錶（1人），更有查查絨毛玩偶、運動毛巾、證件套等國安宣導周邊，希望讓民眾在領獎與分享過程中，也成為「國安訊息擴散者」；抽獎結果、名單公布於調查局「全民保FUN趣」臉書粉絲專頁。

根據調查局新聞稿，「國安進行式—共築韌性防衛意識」有獎徵答活動於11月1日8時至11月16日24時開放，只要登入LINE帳號並答對全部題組題目，即可獲得抽獎資格。數據顯示有3萬人次參與活動，其中有逾7000人獲得抽獎資格。

調查局新聞稿提及，資訊攻防早已全面滲透日常生活，從看似無害的超連結，到來源不明的影片、圖卡、截圖、甚至AI生成內容，都是威脅資訊安全的新途徑。

此外，「國安進行式」活動要傳遞的精神在於，國安不是某個事件爆發後才要關注的議題，而是每一次日常滑手機的當下、每一次想點連結的0.1秒猶豫、每一則訊息在轉傳前的簡單停頓。

調查局表示，未來將持續以更貼近生活、更易分享、更具互動性的方式，推動國安教育與情報防護觀念，讓「先查證、再相信」成為全民共識與反射動作，共同守護台灣的資訊安全與民主韌性。

相關新聞

結婚4年僅愛愛7次夫訴離 法官引「禮記」談需求最後准了

南投一對夫妻結婚4年僅7次性生活，妻子總要求分房睡和鎖房門，之後更到外縣市念書打工，兩人分居，分居前還由丈夫貸款60萬元...

失業男二度持水果刀在百貨公司旁行走 嚇壞民眾法院裁罰2萬元

台南市失業的周姓男子因心情不佳，今年2度持水果刀在新光三越西門店旁閒晃，嚇壞路邊民眾；轄區警方7月第一次趕往將他制伏，台...

大哥抽中父親房地遺產 弟蓋鐵皮屋住27年須拆屋還地

新竹彭家四兄弟在父親安排下抽籤分配祖產，最終由大哥抽中。么弟在父親同意下，在大哥抽中的土地蓋鐵皮屋居住。直到父母親過世後...

女大生偷看男友手機 竊錄對話還將女子裸身照PO網挨告

台南市一名女大生不滿男友在交往期間常常悄悄與女性友人傳LINE通話，陸續在拿到前男友手機時，竊錄2人對話，以及女子傳送的...

心情不佳石頭連砸2車發洩 板橋工人沒和解…毀損罪判刑5月

新北市板橋一名中年劉姓工人2023年10月某日下午因心情不佳，連續在浮洲橫移門停車場內，持石頭連續丟擲、砸破場內2部汽車...

影／國民黨團聲援劉老媽媽 呼籲賴清德總統特赦

台北市一名80歲劉姓母親長年獨自照顧癱瘓、重度身心障礙的兒子超過50年，近日親手悶死兒子，台北地方法院依殺人罪一審判老婦...

