女大生偷看男友手機 竊錄對話還將女子裸身照PO網挨告

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一名女大生不滿男友在交往期間常常悄悄與女性友人傳LINE通話，陸續在拿到前男友手機時，竊錄2人對話，以及女子傳送的裸露上身、僅以手遮胸的照片，經遮蔽姓名、頭相後發布在社群媒體上；台南地院依妨害電腦使用罪判處拘役50天、宣告緩刑2年。

判決引用台南地檢署起訴書指出，台南市一名女大生去年9月、10月、11月間在前男友租屋處拿到其手機，輸入密碼觀看手機內容，發現有前男友與女性友人的LINE通訊軟體對話及照片，女子還傳送以手遮胸的上身裸露性影像照片。

女大生以照相方式竊錄對話紀錄、照片及性影像照片，去年11月22、24日分別在社群媒體Instagram以限時動態方式公開上傳已遮蔽姓名及長相後的對話紀錄、照片及性影像照片，並加註「知王當王」、「知三當三」等文字；前男友及其女友人發現後，報警提告。

偵訊時，女大聲辯稱前男友的手機密碼是她的生日，兩人平常的互動習慣就是可以看對方的手機，法院審理時，她承認犯行，法院不經通常審判程序，改為簡易判決處刑；女大生雖然有賠償意願，但與告訴人2人要求的賠償金額差距過大，以致雙方未能成立調解。

法院審酌，女大生目前大學就學中，因本案有至身心診所就醫，提出診斷證明，考量其家庭背景、犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，依犯無故取得他人電腦電磁紀錄罪，處拘役50日，緩刑2年，並應自判決確定之日起一年內向公庫支付新台幣6萬元。

法院說明，女大生無犯罪前科，年紀尚輕，因短於思慮，誤蹈刑章，歷此次罪刑宣告教訓，應知警惕而無再犯之虞，認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，併予宣告緩刑，以勵自新。為使黃女深切記取教訓，建立尊重法治正確觀念，避免其再度犯罪，命向公庫支付6萬元。

台南市一名女大生不滿前男友在交往期間常常悄悄與女性友人傳LINE通話，竊錄2人對話，以及女子傳送的裸露上身、僅以手遮胸的照片。本報資料照片
台南市一名女大生不滿前男友在交往期間常常悄悄與女性友人傳LINE通話，竊錄2人對話，以及女子傳送的裸露上身、僅以手遮胸的照片。本報資料照片

