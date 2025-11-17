快訊

心情不佳石頭連砸2車發洩 板橋工人沒和解…毀損罪判刑5月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋一名中年劉姓工人2023年10月某日下午因心情不佳，連續在浮洲橫移門停車場內，持石頭連續丟擲、砸破場內2部汽車的右後及左後車窗。經2車蔡姓及陳姓車主提告，劉男因未與車主達成和解，新北地方法院依2個毀損罪各判處2月及3月徒刑，均得以每日1千元易科罰金。

判決指出，劉男當時僅因情緒不佳，便恣意以隨手撿來的石頭砸毀2車車窗，使車窗玻璃均大面積破碎，區隔車內、外空間的安全功能喪失，最後導致不明人士竊走車內財物，所生危害性並非輕微。

法官考量劉男到案後，於警詢和偵訊時均坦承犯行，卻無力賠償2名車主損失達成和解，因此認定2次砸車犯行，各別侵害不同2車主的財產法益，而無法益侵害加重的效應，因此分別予以判刑。

新北市一名劉姓工人因心情不佳，前年10月連續在板橋浮洲橫移門停車場內，持石頭連續砸破2部汽車車窗，被新北地院依毀損罪各判處2月及3月徒刑。圖／聯合報系資料照片
新北市一名劉姓工人因心情不佳，前年10月連續在板橋浮洲橫移門停車場內，持石頭連續砸破2部汽車車窗，被新北地院依毀損罪各判處2月及3月徒刑。圖／聯合報系資料照片

