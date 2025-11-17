聽新聞
0:00 / 0:00
心情不佳石頭連砸2車發洩 板橋工人沒和解…毀損罪判刑5月
新北市板橋一名中年劉姓工人2023年10月某日下午因心情不佳，連續在浮洲橫移門停車場內，持石頭連續丟擲、砸破場內2部汽車的右後及左後車窗。經2車蔡姓及陳姓車主提告，劉男因未與車主達成和解，新北地方法院依2個毀損罪各判處2月及3月徒刑，均得以每日1千元易科罰金。
判決指出，劉男當時僅因情緒不佳，便恣意以隨手撿來的石頭砸毀2車車窗，使車窗玻璃均大面積破碎，區隔車內、外空間的安全功能喪失，最後導致不明人士竊走車內財物，所生危害性並非輕微。
法官考量劉男到案後，於警詢和偵訊時均坦承犯行，卻無力賠償2名車主損失達成和解，因此認定2次砸車犯行，各別侵害不同2車主的財產法益，而無法益侵害加重的效應，因此分別予以判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言