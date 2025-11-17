大學生教室吵架稱對方「婊子」挨告 法院判無罪：粗鄙抒發情緒

吵架示意圖。圖／ingimage 屏東縣某科大同班同學吵架，范女不滿胡女在社群網站threads發文指「兩年前的事情到現在還可以繼續亂說話，更何況不是事實！有種當我面說，不要躲在背後關注別人好嗎...」等語貼文，范女在學校教室內對胡女說「好，妳就是個婊子，再見」等語，胡女提告妨害名譽，屏東地院審理後，判范女無罪，可上訴。

判決指出，胡女在2024年7月間耳聞遭范女說閒話，在社群網站threads發文「…兩年前的事情到現在還可以繼續亂說，更何況根本不是事實！有種當我面說，不要躲在背後關注別人好嗎…」，未指名道姓撰文抒發不滿。

范女發現貼文後，竟基於公然侮辱犯意，去年7月15日下午3時，在學校教室內，范女對胡女口出「好，妳就是個婊子，再見」等語，胡女認為貶損到她名譽及社會評價提告范女公然侮辱罪嫌。

胡女提告後，屏東地檢署對范女提起公訴並聲請簡易判決處刑，屏東地院認為此案不宜以簡易判決處刑，改依通常程序審理。

合議庭認為，了解兩人爭執脈絡，胡女耳聞范女在外散布其情感事務，才在社群發文抒發不滿，范女看到貼文內容暗指自己，才在教室與胡女談論此事，范女認為遭胡女誤會，一時情緒對胡女說「好，妳就是個婊子，再見」等語。

法院審理時，勘驗驗事發時的影片，兩人對於「有沒有亂講話」，已爭論不休，期間范女沒有辱罵胡女，只是在離開前告訴胡女，「我只是來跟你講，我沒有做那種事情啊，那你要冤枉我。好你就是個婊子，再見」，認定范女一時情緒失控出言稱對方「婊子」。

合議題認為，「婊子」舊稱以性交易為業的女子，是辱罵人之粗話，有教育部「重編國語辭典修訂本」之「婊子」釋義可參，內容雖屬粗鄙，而造成胡女精神不悅、難堪，但這是其個人主觀感受名譽感情，難謂屬公然侮辱罪立法保障範圍。