林岱樺涉詐助理費案再開庭 月薪21萬弟媳今現身法庭

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融、弟媳、胞妹林岱縝等10人，高雄地院今再開庭，傳喚王姓弟媳到庭，王女曾月領21萬元高薪，被檢方認定是人頭助理，今出庭否認，稱有實際從事助理工作，檢方指控非事實。

檢方指控，林岱樺自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、王姓弟媳開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

自2011年起，林岱樺利用駱男、王女兩人身分，共請領1496萬餘元助理費用；王女在檢方偵訊時，因對於助理工作內容無法明說，請領薪資甚至曾高達每月21萬元，遠超立委月薪，且薪資多次調升、調降，薪資與助理工作內容顯不相當，被認定是詐領人頭。

高雄地院今再開準備庭，僅傳王女到庭，王女在庭上否認有檢方所控的詐領助理費一事，王女說，她有在服務處實際從事助理工作，並無申報不實，至於林岱融有無指示員工領走帳戶現金，她則不知道。

因檢方指控王女助理薪資帳戶被領走後，是用來繳稅、買車等私人用途，王女則稱大筆支出她知情也有同意使用。

承審法官陳川傑最後於庭上列出爭點，如王女是否為人頭助理、林岱樺有無指示黃姓會計取款，黃姓會計有無依林三郎或林岱樺指示幫王女填寫聘書、薪資是否申報不實，上述爭點預計於後續審理程序中由檢辯雙方釐清。