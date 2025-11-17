生理期仍被要求上工…礁溪鄉代護航人蛇應召集團 收賄金額曝光！

宜蘭地檢署偵辦跨國人口販運應召集團案持續擴大追查，檢方9月間已對越南裔台籍陳美菁等12人提起公訴，近日向上溯源查出礁溪鄉民代表張景程涉嫌收受賄賂、協助掩護應召集團運作。本月10日全案偵結，檢方追加起訴張景程及三名應召業者共4人，瓦解集團運作鏈。

這起人口販運案源自一名遭逼迫賣淫的越南女子落網後，在收容待遣期間向同鄉哭訴，表示仍有多名女子遭囚困礁溪某溫泉飯店，被迫從事性交易。

檢警接獲情資後展開調查，發現主嫌陳美菁於礁溪某飯店承租房間，由男友游永昱協助招募人口，並找尋人頭雇主與仲介，以「介紹工作」名義誘使越南女子來台，受害者一旦入境即遭扣留護照、限制行動，更被通報為「失聯移工」掩飾行蹤。

檢方指出，受害者被迫高頻度接客，甚至在生理期仍被要求上工，遭嚴重剝削，至少有11名女子指證遭強迫從事性交易，集團採明確分工，從引介、拘禁到性交易牟利，形成「一條龍」剝削模式，規避查緝能力強，曾多次在警方臨檢前即提前撤離。

檢察官郭庭瑜指揮宜蘭縣警局、礁溪分局及移民署北、中區專勤隊展開搜索後，9月24日首次偵結，將陳美菁等 12 人依違反人口販運防制法、媒介性交易等罪嫌起訴。但檢方認為仍有掩護者未到案，持續向上追查，指揮法務部調查局新北市調查處深入溯源，終揭露地方公職人員涉案。

追加起訴書指出，礁溪鄉民代表張景程仗勢身分，與警方人員往來密切，利用人脈替應召業者探詢臨檢、查緝動向，使集團得以提前規避；為感謝其護航，業者提供飯店公關股一股做酬謝，張景程於今年2月、3月、4月三度收受分紅賄款，金額分別2萬8000 元、4萬6000元及1萬3000 元，共8萬7000 元。