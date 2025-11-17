快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

聽新聞
0:00 / 0:00

柯旻豪主導SBL假球案 吳季穎供出其餘14人…證人保護獲輕判

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

職籃SBL假球簽賭案其中MVP後衛柯旻豪。記者許正宏／攝影
職籃SBL假球簽賭案其中MVP後衛柯旻豪。記者許正宏／攝影
SBL「超級籃球聯賽」2023年爆發假球簽賭案，士林地院今依詐欺賭博等罪判裕隆隊MVP球員柯旻豪等10名球員，1年8月到7年不等徒刑，另5人協助下注則判8月到2年不等，且有部分獲緩刑；此案是SBL史上最大假球簽賭案，嚴重傷害民眾對籃壇信任，法院今早也特別說明判決理由。

士院指出，此案被告犯行包含控制球賽分數及詐賭部分，和單純賭博部分。控分和詐賭部分，是裕隆隊球員吳季穎等人在SBL第20屆賽季期間控制球賽分數並詐取賭金共6場，案發時間分別為2023年2月24日、4月8日、4月16日、4月22日、4月28日、4月30日。

單純賭博部分，則是自2022年12月27日至2023年4月23日間於網路簽賭，其中吳季穎12次、柯旻豪1次、顏聞佐1次、李其恩2次、黃品瑄10次、邱廷昱9次、張曉悌5次、游舜翔8次。

合議庭審結依3人以上詐術妨害賽事公平罪、3人以上詐欺取財罪、網路賭博罪等，判吳季穎徒刑2年、罰金2萬元、緩刑5年、支付公庫20萬元、沒收犯罪所得129萬8041元；柯旻豪徒刑7年、罰金2000元、沒收犯罪所得17萬8000元；邱中博徒刑3年4月、沒收犯罪所得1萬7000元；李其恩徒刑1年8月、罰金5000元、緩刑4年、沒收犯罪所得1萬6000元；黃鉉敏徒刑4年9月、沒收犯罪所得1萬1000元。

顏聞佐徒刑5年、罰金2000元、沒收犯罪所得16萬6000元；斑霸徒刑5年2月、沒收犯罪所得3萬元，執行完畢後驅逐出境；周暐宸徒刑4年9月、沒收犯罪所得1萬3000元；陳品銓徒刑4年4月、沒收犯罪所得7000元；吳祐任徒刑4年10月、沒收犯罪所得1萬3000元。

黃品萱徒刑1年、罰金1萬8000元、緩刑2年；邱繼瑋徒刑2年、緩刑5年、沒收犯罪所得3萬5000元；邱廷昱徒刑1年、罰金1萬6000元、緩刑2年、沒收犯罪所得2萬3000元；張曉悌徒刑8月、罰金1萬元、沒收犯罪所得1萬3667元；游舜翔徒刑9月、罰金1萬4000元、緩刑2年、沒收犯罪所得2萬4426元。

法院表示，吳季穎經檢方同意供出其餘14人犯罪事證，使檢方得以追訴，遂依證人保護法減輕其刑；李其恩參與控分僅1場，偵審期間坦承犯行，依法減刑；黃品瑄、邱廷昱、張曉悌、游舜翔偵審中坦承犯行，依法減刑。

法官審酌柯旻豪正值青壯，不思珍惜運動天賦，貪圖賭金而簽賭，利用球隊資深球員身分，位居核心勾串其他球員控分詐賭；其餘球員則貪圖賭金，在柯主導下簽賭、打假球，帶動籃壇打假球歪風，妨害運動競技賽事公平甚巨，敗壞我國職籃發展及社會風氣；黃品瑄等人則貪圖賭金、佣金，協助簽賭等情，分別量刑。

此外，周暐宸對於此案犯罪事實，於偵審期間證述大幅相異，後續坦承證述不實在，涉嫌刑法偽證罪部分，士林地院依職權告發。

士林地方法院行政庭長蔡守訓今早特別出面說明判決理由。記者李隆揆／攝影
士林地方法院行政庭長蔡守訓今早特別出面說明判決理由。記者李隆揆／攝影

SBL 吳季穎 柯旻豪 簽賭 賭博 假球 詐欺
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大學生當表妹家教卻要她脫衣練按摩 判1年8月緩刑5年

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐！昔MVP柯旻豪7年判最重

審理近20個月 SBL假球簽賭案今將宣判

北聯幫跨海運3億槍毒案今開庭 洩密律師丁啟修直接認罪求緩刑

相關新聞

林岱樺涉詐助理費案再開庭 月薪21萬弟媳今現身法庭

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融...

柯旻豪主導SBL假球案 吳季穎供出其餘14人…證人保護獲輕判

SBL「超級籃球聯賽」2023年爆發假球簽賭案，士林地院今依詐欺、賭博等罪判裕隆隊MVP球員柯旻豪等10名球員，1年8月...

生理期仍被要求上工…礁溪鄉代護航人蛇應召集團 收賄金額曝光！

宜蘭地檢署偵辦跨國人口販運應召集團案持續擴大追查，檢方9月間已對越南裔台籍陳美菁等12人提起公訴，近日向上溯源查出礁溪鄉...

影／國民黨團聲援劉老媽媽 呼籲賴清德總統特赦

台北市一名80歲劉姓母親長年獨自照顧癱瘓、重度身心障礙的兒子超過50年，近日親手悶死兒子，台北地方法院依殺人罪一審判老婦...

大學生教室吵架稱對方「婊子」挨告 法院判無罪：粗鄙抒發情緒

屏東縣某科大同班同學吵架，范女不滿胡女在社群網站threads發文指「兩年前的事情到現在還可以繼續亂說話，更何況不是事實...

被人妻甩了怒傳她裸照給老公 反害自己得賠50萬

屏東楊姓男子在越南小吃店認識黎姓女子，兩人發生逾百次性行為後，楊男因無法支應黎女生活費分手，黎女事後結婚，他不滿找上黎女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。