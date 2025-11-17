柯旻豪主導SBL假球案 吳季穎供出其餘14人…證人保護獲輕判

職籃SBL假球簽賭案其中MVP後衛柯旻豪。記者許正宏／攝影 SBL「超級籃球聯賽」2023年爆發假球簽賭案，士林地院今依詐欺、賭博等罪判裕隆隊MVP球員柯旻豪等10名球員，1年8月到7年不等徒刑，另5人協助下注則判8月到2年不等，且有部分獲緩刑；此案是SBL史上最大假球簽賭案，嚴重傷害民眾對籃壇信任，法院今早也特別說明判決理由。

士院指出，此案被告犯行包含控制球賽分數及詐賭部分，和單純賭博部分。控分和詐賭部分，是裕隆隊球員吳季穎等人在SBL第20屆賽季期間控制球賽分數並詐取賭金共6場，案發時間分別為2023年2月24日、4月8日、4月16日、4月22日、4月28日、4月30日。

單純賭博部分，則是自2022年12月27日至2023年4月23日間於網路簽賭，其中吳季穎12次、柯旻豪1次、顏聞佐1次、李其恩2次、黃品瑄10次、邱廷昱9次、張曉悌5次、游舜翔8次。

合議庭審結依3人以上詐術妨害賽事公平罪、3人以上詐欺取財罪、網路賭博罪等，判吳季穎徒刑2年、罰金2萬元、緩刑5年、支付公庫20萬元、沒收犯罪所得129萬8041元；柯旻豪徒刑7年、罰金2000元、沒收犯罪所得17萬8000元；邱中博徒刑3年4月、沒收犯罪所得1萬7000元；李其恩徒刑1年8月、罰金5000元、緩刑4年、沒收犯罪所得1萬6000元；黃鉉敏徒刑4年9月、沒收犯罪所得1萬1000元。

顏聞佐徒刑5年、罰金2000元、沒收犯罪所得16萬6000元；斑霸徒刑5年2月、沒收犯罪所得3萬元，執行完畢後驅逐出境；周暐宸徒刑4年9月、沒收犯罪所得1萬3000元；陳品銓徒刑4年4月、沒收犯罪所得7000元；吳祐任徒刑4年10月、沒收犯罪所得1萬3000元。

黃品萱徒刑1年、罰金1萬8000元、緩刑2年；邱繼瑋徒刑2年、緩刑5年、沒收犯罪所得3萬5000元；邱廷昱徒刑1年、罰金1萬6000元、緩刑2年、沒收犯罪所得2萬3000元；張曉悌徒刑8月、罰金1萬元、沒收犯罪所得1萬3667元；游舜翔徒刑9月、罰金1萬4000元、緩刑2年、沒收犯罪所得2萬4426元。

法院表示，吳季穎經檢方同意供出其餘14人犯罪事證，使檢方得以追訴，遂依證人保護法減輕其刑；李其恩參與控分僅1場，偵審期間坦承犯行，依法減刑；黃品瑄、邱廷昱、張曉悌、游舜翔偵審中坦承犯行，依法減刑。

法官審酌柯旻豪正值青壯，不思珍惜運動天賦，貪圖賭金而簽賭，利用球隊資深球員身分，位居核心勾串其他球員控分詐賭；其餘球員則貪圖賭金，在柯主導下簽賭、打假球，帶動籃壇打假球歪風，妨害運動競技賽事公平甚巨，敗壞我國職籃發展及社會風氣；黃品瑄等人則貪圖賭金、佣金，協助簽賭等情，分別量刑。