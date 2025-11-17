被人妻甩了怒傳她裸照給老公 反害自己得賠50萬

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東楊姓男子在越南小吃店認識黎姓女子，兩人發生逾百次性行為後，楊男因無法支應黎女生活費分手，黎女事後結婚，他不滿找上黎女丈夫，將手中私密裸照傳給人夫，因罪證確鑿，屏東地院判楊男應賠償50萬元，他不服上訴也被駁回，全案定讞。

判決指出，楊男2019年前在越南小吃店認識黎女，同年2月底兩人開始交往，後來因無法支付生活費，黎女不再與楊男往來，兩年後，黎女便嫁給現任丈夫，還生有孩子。

楊男不甘感情受阻萌生報復念頭，先在臉書發送訊息，公然指黎女的丈夫被戴綠帽，2022年6月29日下午，甚至將黎女的私密裸照，傳送給她丈夫，黎女丈夫不滿，氣得向楊男求償150萬元精神撫慰金。

屏東地院審理時，楊男僅坦承發送訊息和傳送裸照，堅稱事先不知道黎女已婚，且他與黎女發生性關係至丈夫提告已超過2年，無法請求賠償。

不過法官傳喚黎女作證，黎女坦承她結婚後有跟楊男告知，還拿身分證給楊男看，婚後有跟楊男再發生幾次關係，後來與楊斷絕聯絡後，楊男說要讓她好看，就傳那些照片給丈夫看，她才驚覺有被楊男偷拍。

屏東地院法官認為，若楊男於黎女結婚前就分手，按理應於分手後短期為之，但楊男卻是直到2022年6月才傳訊給黎女丈夫，距離分手已超過1年半，不採信他說法。

法官認定楊男已知黎女已婚仍與她發生性行為，已侵害人夫配偶權，審酌職業、收入和家庭狀況，認為楊男賠償50萬元比較合理。

楊男及人夫不服判決上訴，高雄高分院認為一審法官判決有理，駁回兩人上訴，楊男應賠償50萬元確定。

屏東楊姓男子將黎姓人妻的裸照傳給黎女丈夫,讓自己得賠償50萬元。圖／AI生成
屏東楊姓男子將黎姓人妻的裸照傳給黎女丈夫，讓自己得賠償50萬元。圖／AI生成

