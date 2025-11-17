仙塔律師陪偵轉達賣車賣金飾涉洗錢 3名律師移付懲戒

網紅「仙塔律師」李宜諪陪偵鉅新匯公司買賣靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀，涉傳話賣掉金飾和豪車，李與律師趙浩程、蔡沅諭涉洗錢、洩密罪嫌，台北地檢日前起訴各求刑1年、1年、6月，北檢將3人移付律師懲戒委員會懲戒。

此案件由台北地方法院審理中，李宜諪上周出庭辯稱，主觀上沒有洗錢犯意，無犯罪動機，她是好意轉達訊息，看到起訴書後才知道車子過戶的事情，車子在她通知前就過戶，依過戶時間點她的通知是「無效幫助」。公訴檢察官表示，李身為律師卻幫詐團處分財產「以後也要這樣嗎？」如果李為了取得律師費只是變賣汽車，應另付法律責任。

檢方查出，律師李宜諪、趙浩程、蔡沅諭3人受當事人委任處理刑案，本應基於誠信、公平、理性及良知執行職務，收受與原案件無關的陳永山給付的律師費後，李宜諪應吳芳儀要求協助無隱匿詐欺犯罪所得、妨害國家對於詐欺犯罪所得調查、沒收、追徵集收受他人犯罪所得。趙浩程指示吳芳儀與陳永山在檢警面前不實陳述，干擾司法機關偵查案件，李宜諪又將案件中應秘密偵查事項洩露給陳永山，其等所為均足矣損害律師名譽或信用，違反律師倫理規範第21條、24條、第33條第1項、第37條，情節重大，依規定應付懲戒。

檢方追查，2025年4月22日檢方執行搜所在情侶檔呂英菖、吳芳儀住處查獲贓款300萬元、黃金項鍊及戒指，還有靈骨塔位相關合約等，吳芳儀見250萬元起車未查扣，警詢時聯繫律師趙浩程表示要委任，趙和吳的表弟蘇庭億、朋友陳永山討論後決定豪車先過戶，趙涉指示陳、吳統一口供，回答檢警早在2025年1月初就以150萬元成立車輛買賣，假造不實買賣，隱匿犯罪所得。

檢方認定，趙浩程指示李宜諪替吳芳儀辯護，創立「24小時陪偵案」群組，群組中還有蘇、陳等人，李在4月23日上午律見時，涉在群組傳話要求變賣財產「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裡鏡子放香水的地方有一條手鏈兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，他這邊有先給我車子鑰匙，再聯絡陳永山，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」。陳永山則在4月28日以218萬轉售汽車，也透過員工拿走金飾以5萬元賣給桃園中壢的金飾店。

李宜諪經吳芳儀委託，指示律師蔡沅諭擔任呂的辯護人，並接受陳永山替情侶檔支付律師費。李宜諪4月24日陪同吳芳儀偵訊後，告知陳永山，吳芳儀被羈押、吳擔任呂的助理等偵查中應秘密事項，詐團共犯輾轉知情；蔡沅諭則在5月1日用Line通話告知陳，呂英菖拒絕認罪。