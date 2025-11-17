快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

仙塔律師陪偵轉達賣車賣金飾涉洗錢 3名律師移付懲戒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅「仙塔律師」李宜諪陪偵鉅新匯公司買賣靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀，涉傳話賣掉金飾和豪車，李與律師趙浩程、蔡沅諭涉洗錢、洩密罪嫌，台北地檢日前起訴各求刑1年、1年、6月，北檢將3人移付律師懲戒委員會懲戒。

此案件由台北地方法院審理中，李宜諪上周出庭辯稱，主觀上沒有洗錢犯意，無犯罪動機，她是好意轉達訊息，看到起訴書後才知道車子過戶的事情，車子在她通知前就過戶，依過戶時間點她的通知是「無效幫助」。公訴檢察官表示，李身為律師卻幫詐團處分財產「以後也要這樣嗎？」如果李為了取得律師費只是變賣汽車，應另付法律責任。

檢方查出，律師李宜諪、趙浩程、蔡沅諭3人受當事人委任處理刑案，本應基於誠信、公平、理性及良知執行職務，收受與原案件無關的陳永山給付的律師費後，李宜諪應吳芳儀要求協助無隱匿詐欺犯罪所得、妨害國家對於詐欺犯罪所得調查、沒收、追徵集收受他人犯罪所得。趙浩程指示吳芳儀與陳永山在檢警面前不實陳述，干擾司法機關偵查案件，李宜諪又將案件中應秘密偵查事項洩露給陳永山，其等所為均足矣損害律師名譽或信用，違反律師倫理規範第21條、24條、第33條第1項、第37條，情節重大，依規定應付懲戒。

檢方追查，2025年4月22日檢方執行搜所在情侶檔呂英菖、吳芳儀住處查獲贓款300萬元、黃金項鍊及戒指，還有靈骨塔位相關合約等，吳芳儀見250萬元起車未查扣，警詢時聯繫律師趙浩程表示要委任，趙和吳的表弟蘇庭億、朋友陳永山討論後決定豪車先過戶，趙涉指示陳、吳統一口供，回答檢警早在2025年1月初就以150萬元成立車輛買賣，假造不實買賣，隱匿犯罪所得。

檢方認定，趙浩程指示李宜諪替吳芳儀辯護，創立「24小時陪偵案」群組，群組中還有蘇、陳等人，李在4月23日上午律見時，涉在群組傳話要求變賣財產「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裡鏡子放香水的地方有一條手鏈兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，他這邊有先給我車子鑰匙，再聯絡陳永山，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」。陳永山則在4月28日以218萬轉售汽車，也透過員工拿走金飾以5萬元賣給桃園中壢的金飾店。

李宜諪經吳芳儀委託，指示律師蔡沅諭擔任呂的辯護人，並接受陳永山替情侶檔支付律師費。李宜諪4月24日陪同吳芳儀偵訊後，告知陳永山，吳芳儀被羈押、吳擔任呂的助理等偵查中應秘密事項，詐團共犯輾轉知情；蔡沅諭則在5月1日用Line通話告知陳，呂英菖拒絕認罪。

檢方日前起訴，鉅新匯公司買賣靈骨塔詐團等12人違反組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪嫌，沒收犯罪所得4200萬餘元，建請從重量處主嫌情侶檔呂英菖求處8年6月、吳芳儀7年2月，竹聯幫戰堂成員王助彰9年，其餘共犯4年至6年不等徒刑；律師李宜諪、趙浩程、蔡沅諭分別涉洗錢、洩密等罪，具體求處1年、1年、6月以上徒刑。

檢警查出，呂姓情侶與竹聯幫戰堂王姓組長以轉賣靈骨塔位等殯葬產品，誘使抵押房產貸款交付，騙走上億元。記者李奕昕／攝影
檢警查出，呂姓情侶與竹聯幫戰堂王姓組長以轉賣靈骨塔位等殯葬產品，誘使抵押房產貸款交付，騙走上億元。記者李奕昕／攝影
網紅「仙塔律師santa」李宜諪日前出庭。記者王聖藜／攝影
網紅「仙塔律師santa」李宜諪日前出庭。記者王聖藜／攝影

律師 洗錢 詐團 詐欺 靈骨塔 詐騙集團
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

涉勾結詐團洩密遭訴 「仙塔律師」3人移送懲戒

星國暴露加密幣洗錢漏洞 引發外界質疑金融中心成洗錢避風港

誤信中獎匯詐團6萬還給4帳戶 投檢起訴洗錢判無罪

太子集團洗錢…媒體指執法機關獲報無作為 調查局：早已分析26件情報

相關新聞

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐！昔MVP柯旻豪7年判最重

SBL「超級籃球聯賽」2023年爆發假球簽賭案，昔MVP球員柯旻豪等多名裕隆隊前球員涉案，士林地檢署偵結依詐欺、賭博、違...

被人妻甩了怒傳她裸照給老公 反害自己得賠50萬

屏東楊姓男子在越南小吃店認識黎姓女子，兩人發生逾百次性行為後，楊男因無法支應黎女生活費分手，黎女事後結婚，他不滿找上黎女...

潤寅集團詐貸…調查官收賄500萬 他不認「吃案」遭重判12年

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃收賄500萬元「吃案」，還商請有富建設董事長洪村騫關說升等；郭否認收賄，...

仙塔律師陪偵轉達賣車賣金飾涉洗錢 3名律師移付懲戒

網紅「仙塔律師」李宜諪陪偵鉅新匯公司買賣靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀，涉傳話賣掉金飾和豪車，李與律師趙浩程、蔡沅諭涉洗錢、洩...

無子嗣夫亡後妻領光存款遭判刑 「手足特留分」下怎自保

台灣單身人口激增，愈來愈多人選擇不婚不生，民法「手足特留分」 挨批變相懲罰無子女者，有如在懲罰單身族、頂客族，甚至是同性伴侶，因為現行制度下，特留分不能完全留給指定的對象，還要分給兄弟姊妹。 最近南部有一對無子嗣的夫妻，妻子在丈夫過世後領光300多萬存款，未料，丈夫的姊姊與哥哥事後提告爭取「特留分」繼承權 ，妻子不但敗訴還遭判刑，偽造文書5個月徒刑。該如何做才能避免遭手足催討遺產？ 到底什麼是特留分呢？今天的「法律快譯通」將介紹特留分，更教您如何自保。

苗栗學校總務主任便宜行事發包、偽造文書核銷 涉貪判緩刑

苗栗縣一所國小前何姓總務主任於111學年度5筆採購，被控不實單據、文書核銷或發包，苗栗地方法院法官審酌他便宜行事並非中飽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。