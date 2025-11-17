涉勾結詐團洩密遭訴 「仙塔律師」3人移送懲戒

網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，遭檢方依洩密等罪起訴。北檢認為3名律師違反律師倫理規範情節重大，今依律師法將3人移送律師懲戒委員會。

檢警偵辦吳姓女子等人為首的靈骨塔詐騙集團詐騙案，查出李姓女律師、趙姓男律師、蔡姓男律師涉案。檢警查出，趙男先將一輛汽車過戶至自己名下，並成立「24小時陪偵案」LINE群組，邀集李女、蔡男、詐騙集團幹部討論因應偵查策略。

檢警調查，李女律見在押的吳女時，依照其指示在群組內指導變賣汽車與金飾以規避扣押；趙男則指示吳女與詐騙集團成員，若遭詢問汽車下落時，應回答已於案發前出售等不實買賣之詞敷衍。

檢警另查出，李女在陪同吳女偵訊時，涉嫌洩漏筆錄內容，包括吳女佯稱為呂男助理等訊息；蔡男陪同呂男偵訊時，也涉嫌洩漏呂男拒絕認罪等內容。