陸軍二兵休假後直接消失120天 遭判4個月徒刑

台東陸軍某單位的義務役林姓二等兵，因逾假未返營、意圖長期脫免職役，經憲兵通緝到案及移送後，日前地方法院審結被判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

判決書指出，林姓二兵自今年2月13日入伍，服役於陸軍某營部連。同年5月10日他獲准休假2天，未料，卻未依規定返營，基於長期脫免服役的意圖擅離部隊。直到同年9月5日，才經憲兵通緝到案。

調查顯示，林兵在偵查過程中坦承，當時因家庭及個人因素，包括需處理家務事與心理壓力，感到短期內難以適應軍中生活，因此萌生不返營的念頭。憲兵隊調查報告、請假單及違紀離營通報等證據均支持其逾假事實。

法院審理時認為，林兵作為現役軍人，無故脫離職役，不僅影響部隊士氣及紀律，也牽涉人員安全控管，因此依法判刑。考量其犯後坦承、家庭背景及智識程度，法院裁定刑期4個月，並可易科罰金，以新台幣1千元折算1天。