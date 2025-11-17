苗栗學校總務主任便宜行事發包、偽造文書核銷 涉貪判緩刑

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣一所國小前何姓總務主任於111學年度5筆採購，被控不實單據、文書核銷或發包，苗栗地方法院法官審酌他便宜行事並非中飽私囊，依貪汙治罪條例，判處2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑5年，期間付保護管束，另支付公庫8萬元，應接受法治教育課程2場次。

全案苗栗地檢署指揮廉政署中部地區調查組偵辦，涉及5項採購案貪汙治罪條例、偽造文書罪，苗栗地方法院最近宣判，法官特別論述，何本應廉潔自守以維護公務執行之純正，竟未能恪遵法令規範，雖犯行尚非圖己私利，然係利用公務機會而犯之，仍損及機關聲譽及外界對公務人員之廉能、守法之期待，因涉及國家社會法益之重罪，緩刑期間不宜過短。

判決書指出，何姓主任2022年8月辦理22萬多元隔間復舊暨訂製櫃施作工程案，先後因流標、廢標而無法決標，為趕於開學前完工，未公開招標下，逕洽廠商施工，在結算驗收證明書上登載不實驗收日期等事項，使廠商獲得2萬7410元之不法利益。

2022年自然教室鐵櫃4座採購案，並未實際向廠商購買，開立不實內容發票核銷2萬4000元；2022年校舍補強工程安置計畫，購買紙箱、封箱膠帶案，不實收據核銷5850元；2022年間暑假期間辦理運動團隊活動餐費，為核銷購買水餃款項，不實收據撥款5890元；2022學年度跑道落成暨校慶運動會購買發令槍、發令彈，不實收據撥款4000元。

苗栗縣一所國小前何姓總務主任於2022學年度5筆採購便宜行事涉貪，苗栗地方法院判處2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑5年。本報資料照片
苗栗縣一所國小前何姓總務主任於2022學年度5筆採購便宜行事涉貪，苗栗地方法院判處2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑5年。本報資料照片

