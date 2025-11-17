台中酒客找坐檯女到旅館 想硬上房內爆肢體衝突...這下糗大

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓男子在去年5月間認識一名酒店坐檯女子，同月底鄭喝醉後在旅館內撥打電話找女子，談妥2500元赴約，但女子到場後，見鄭男發酒瘋，不願配合鄭男「陪睡」要求，鄭即施以暴力，強吻女子、徒手毆打女子，造成女子全身多處傷勢，警方到場時，女子還氣罵「想白幹嗎，沒這回事」，台中地院依強制猥褻罪，判鄭10月徒刑。

判決指出，鄭姓男子在去年5月間因喝酒認識坐檯的女子，雙方互留聯絡方式，同年月底時，鄭男喝醉後在台中北區一間旅館留宿，還不斷打電話找該名女子作陪，最後談妥付2500元，女子才願到場。

女子到場後發現，鄭男已經喝醉，開始有喝醉施用暴力的情形，因此不願靠近鄭男，但鄭男仍強迫女子到床上「陪睡」，女子拒絕後，鄭男將強拉女子壓在床上，另不顧女子意願，不斷親吻女子。

女子不斷掙扎，還拿地面衣架反擊鄭男，鄭男隨後以徒手方式，毆打女子，造成女子臉部、身體多處血腫、挫傷，女子趁雙方對峙時，通報警方到場。

警方到場時，女子還氣罵鄭男，「現在叫我過來是怎樣？要白幹的喔？沒這回事。不給抱就打人」等語。

台中地院審理後認定，鄭男為一己私欲，未能自我控制，不顧女子之身體自主權，對女子做出強制猥褻犯行，造成女子身心受損，依法判刑10月，仍可上訴。

台中市鄭姓男子涉嫌強制猥褻坐檯女子，一審判鄭10月徒刑。示意圖／AI生成
猥褻 坐檯 酒店 台中市
