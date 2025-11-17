審理近20個月 SBL假球簽賭案今將宣判

SBL超級籃球聯賽前年爆發假球簽賭案，士林地檢依詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例等罪嫌起訴MVP球員柯旻豪、外籍球員班霸等15人，士林地院歷經1年多審理，今早9時30分宣判，各界矚目。

檢警調查，SBL於2023年1月7日至5月21日進行第20屆賽程，有裕隆納智捷、台灣啤酒、彰化柏力力、台灣銀行等4支球隊參賽，期間台灣運彩公司發行運動彩券供民眾投注，SBL是運動彩券發行條例規範的「投注標的運動競技賽事」。

其中，裕隆隊由球員柯旻豪擔任固定先發控球後衛、吳季穎擔任得分後衛、外籍球員班霸擔任固定先發中鋒，翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博擔任前鋒，陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、李其恩擔任後衛，由其他聯盟九太科技籃球隊前助教邱繼緯擔任裕隆隊助教。

柯旻豪因與邱繼緯舊識，知悉邱是地下組頭、可協助下注，賽事初期介紹邱給其他球員。吳季穎簽賭金額時常超過簽賭網站上限，吳又找來黃姓女友其友人等4人協助申請網站會員下注。吳季穎、柯旻豪為透過簽賭牟利，與班霸等其餘9名球員朋分賭資利益，賽事中配合控制比分詐取賭資。

檢警發現，早在2022年底的台啤對裕隆的熱身賽，吳季穎就開始在簽賭網站下注，當時賭台啤對輸球者，若台啤輸分在6.5以內即可贏得賭資，吳季穎請黃姓女友及其他友人協助下注共15萬5000元，最終比賽以70比67由裕隆隊贏台啤隊3分作結，吳季穎贏得賭資69萬8000元，黃女本身也贏得9500元，其餘人員從中抽傭。

涉案球員為控制比分，刻意不配合教練執行戰術，也出現傳球次數激增、出手時機不合理等情況，如異常籃外空心、刻意亂傳球製造失誤、比賽尾聲不斷犯規讓對手罰球拉近比分等；第20屆SBL含熱身賽共39場比賽中，至少有18場涉簽賭、「控分」詐賭7場，不法所得高達2000萬餘元。

2023年4月30日在彰師大體育場進行的裕隆對台銀賽事中，因賭盤開出裕隆讓3.5分，比賽最後2.2秒，裕隆隊已以74比71領先，教練指示最後一波攻勢由班霸灌籃進攻，但吳季穎、柯旻豪為讓比分超過3.5分，竟在發球後不執行教練戰術，冒險傳球給吳季穎投三分球得分，最終裕隆隊以77比71分贏球，吳季穎因此贏得賭資38萬1950元。

士檢去年初偵結起訴，指出全案仍有涉案球員翁嘉鴻屢傳不到，通緝中。今年32歲的翁嘉鴻自醒吾科大畢業，涉案期間在SBL裕隆隊擔任中鋒2023年10月案件曝光後遲未到案，遭通緝至今，外傳翁逃往大陸，盡力償還賭債，檢警未證實。

法院審理時，吳季穎坦承打假球，部分涉案球員否認犯行，多稱推稱僅吳季穎操作比賽，昔日MVP球員柯旻豪堅稱有簽賭但未操作比賽，指稱部分賽程因傷未上場，且眾所皆知教練邱大宗不放棄任何比賽，「只有他（邱大宗）能喊暫停，沒人能代替他暫停比賽」，另解釋裕隆隊雖是傳統強隊，視球員狀態（尤其洋將）比賽結果仍可能不如預期。

今年7月因操控比賽、詐賭遭彰化地院判緩刑的柏力力隊前隊員施顏宗、陳奕綸，此案審理時也出庭針對2023年4月22日關鍵賽程作證，陳稱「不想浪費時間才認罪」，遭檢方駁斥，施則稱曾接獲指示「上半場要輸10分」，證實操作比賽手法。