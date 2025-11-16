員工控霸凌卻被洩漏身分 律師：揭弊者保護法納私部門無共識

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

余姓男子至台南市職安健康處申訴公司有職場霸凌等情況，職安處張姓技士移轉申訴案，但張竟把余的公司列為正本受文者，黃姓專員、楊姓課長均核章通過，導致余的資料被洩漏給公司；有律師指出，「公益揭弊者保護法」如果有納入私部門，才能成為揭弊者的強大護盾。

緩起訴書指出，余姓男子今年1月至台南市職安健康處，申訴公司有職場霸凌及違反職業安全衛生法第39條等情況，結果職安處移轉給勞動部時，竟將資料一起寄給他公司；張姓技士自首、黃姓專員、楊姓課長均認罪，台南地檢署依過失洩漏國防以外秘密罪處分緩起訴。

「公益揭弊者保護法」今年7月上路，因「尚無共識」而未將私部門揭弊行為納入保護對象，本案的余姓男子與公務員即不適用專法；民間司改會法律政策部主任呂政諺指出，被檢舉的企業一樣受勞基法等法規限制，不可以對員工進行報復，台南市勞工局應該要予以高度關注。

曾任檢察官、法官的律師呂俊杰指出，私人公司若有納入保護，最大的影響是公司對於揭弊者不得有任何不利處分，包括解職、解約、調降、減薪、懲處等，規範的十分清楚。

呂俊杰說明，以本案來說，檢方認定是過失洩漏，即使私部門已納入「公益揭弊者保護法」，專法跟刑法的刑責差不多，公務員均是「處一年以下有期徒刑、拘役」等；若認定故意洩漏就比較重，專法是處「六月以上五年以下有期徒刑」，刑法是「處三年以下有期徒刑」。

呂俊杰認為，有沒有適用專法，就本案而言，對公務員影響不大，對當事人影響比較大；如今已被洩漏身分，可以請求國家賠償，只是在舉證財產有受損害、未來在職場上的長期影響等，這部分很困難。

律師黃睦涵則指出，在沒有專法保護下，勞工還是有勞動基準法保護，只是專法的強度更強，揭弊者身分遭洩漏時，比較不會忐忑不安；長期來說，公司未來可能還是有其他手段可使用，但有專法會比較安心。

「公益揭弊者保護法」目前未納入私部門，民團與企業主對於是否納入有不同聲音。　　本報資料照片
「公益揭弊者保護法」目前未納入私部門，民團與企業主對於是否納入有不同聲音。　　本報資料照片

公益揭弊者保護法 職場霸凌 台南
