豐原一家五口命案起訴求刑15年 網批太輕、民代盼法官判重刑

豐原一家五口被詐騙集團暴力討債輕生案，檢方日前依詐欺等罪起訴李姓團主，並向法院建請判15年以上徒刑，許多民眾說5條人命只求刑15年太輕；曾接受王家人陳情的台中市議員謝志忠說，王家女婿說只要嫌犯得到應有懲罰就好，對方很善良；謝志忠盼法官判詐騙者重刑，人善不應被人欺。

台中地檢署檢察官已偵結此案，將李姓女團主依詐欺等案，建請法院從重量刑15年以上之刑；市議員謝志忠在起訴案公布當天，傳訊息詢問王家女婿看法，對方回應「我覺得只要她有得到應有的懲罰就好」，謝志忠今天感嘆說，對方是很溫和善良的人，更令人心疼不捨。

許多人這幾天在謝志忠臉書留言，感謝他的正義發聲，也批評檢方求刑15年太輕，民眾說，5條人命如果只判15年，服刑一半後就可假釋出獄，這5條人命的冤情無法獲平反。

謝志忠說，今年7月2日案發至今，檢方以詐欺、恐嚇取財等罪名起訴李姓團購主，並求刑15年以上。他期盼日後法院能從重量刑，應該要重判，以告慰亡者在天之靈，還給社會一個公道。

謝志忠看完起訴書後憤怒表示「希望這種泯滅人性的，最好進去就不要再出來了。」他說這是一場詐騙集團精心設計的「養、套、殺」手法，讓人落入假投資、真詐騙的圈套，將人拖進高利貸地獄，再透過暴力討債行為，讓一家不得安寧，生活於恐懼中，陷入無限絕望，才導致一家五口命案的悲劇。

起訴書揭露，李姓團購主至少非法吸收及詐欺金額高達1536萬5003元，她威脅王家若不繼續投資，就要賠償所有的獲利；甚至恐嚇、暴力討債；謝志忠說，更令人心碎的是，王母的遺書又寫到「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止境的壓榨，無止境的還帳」，決意全家以燒炭方式輕生。謝志忠說看了內容令人難過與無奈，李姓團購主如此威脅、恐嚇的行徑逼迫被害人，不僅是詐騙集團慣用的手法，更對王家造成長期極大精神壓迫，可惡至極。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980