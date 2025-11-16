妙齡直播主控廠商性侵 他反控「砲友借不到錢報復」一審無罪 二審逆轉

台中市彭姓男子涉在2023年6月間，在北屯區一間租屋處，性侵妙齡女直播主，女直播主提告，一審審理時，彭男辯稱，雙方是合意性交，曾是砲友關係，因女直播主借錢未果，才對他提出性侵告訴，一審認定女直播主前後供述不一、沒有其他補強證據，判彭無罪，但二審近日逆轉，認定女直播主對於遭性侵過程，未有明顯落差，加上有驗傷單等證據，改依妨害性自主罪，判彭3年6月徒刑。

彭姓男子與一名女直播主是合作廠商關係，同住在同一棟大樓的不同樓層，彭男因得知女直播主將搬回桃園，彭2023年6月5日凌晨零時許，以欲續租女直播主的租房為由，進入女直播主的房內後，涉強迫女直播主口交、性交，也強摸女子胸部、下體，最後因彭男「軟掉」，才結束犯行。女直播主隔天返回桃園驗傷後，將相關衣物提供給警方，提告妨害性自主。

檢方偵結依妨害性自主罪起訴，不過彭男到案時，雖不否認與女子有發生性關係，但強調二人是合意，不是性侵，雙方從女直播主念大學時即認識，過去是砲友關係，曾發生多次性行為，女子疑因借款12萬元未果，告知他「走著瞧」之後，即收到警方告知涉嫌妨害性自主。

台中地院審理時，認定女直播主在歷次的警詢、偵訊的證述，在細節略有落差，包括與彭男是否有財物糾紛，以及與彭男犯行後，仍一起共浴等情節，還有遭性侵後證稱下體不斷流血，醫院驗傷單卻沒有驗出等情況，認為女子證次有瑕疵，加上此案僅有女直播主友人證稱，案發後女直播主有告知遭性侵，且有哭等情節，無法作為補強證據，認定事證不足，判彭男無罪。