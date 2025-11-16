張麗善遭冒名網路推薦這款海苔脆片 雲林縣府澄清查辦假訊息

雲林縣政府近日接獲檢舉，指網路社群平台出現「張麗善縣長推薦『海苔南瓜脆片』」影片，經縣政府農業處查證確認，該影片為偽造變造內容，非縣府製作或授權發布，已於第一時間通報警察局偵辦，追查來源與製作者，依法究辦。

縣府今天嚴正澄清指出，雲林縣長張麗善並未錄製或參與該「海苔南瓜脆片」相關的宣傳影片。該影片疑似利用影像合成技術竄改畫面與語音，藉以不實訊息，強調產品的品質，取得民眾信任，提醒民眾不要轉傳及購買，避免上當。