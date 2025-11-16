快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

張麗善遭冒名網路推薦這款海苔脆片 雲林縣府澄清查辦假訊息

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣政府近日接獲檢舉，指網路社群平台出現「張麗善縣長推薦『海苔南瓜脆片』」影片，經縣政府農業處查證確認，該影片為偽造變造內容，非縣府製作或授權發布，已於第一時間通報警察局偵辦，追查來源與製作者，依法究辦。

縣府今天嚴正澄清指出，雲林縣長張麗善並未錄製或參與該「海苔南瓜脆片」相關的宣傳影片。該影片疑似利用影像合成技術竄改畫面與語音，藉以不實訊息，強調產品的品質，取得民眾信任，提醒民眾不要轉傳及購買，避免上當。

由於近來網路出現不少利用各種農漁產販售，進行詐騙。雲林縣政府提醒，網路若出現疑似不實或來源不明的影片與訊息，請勿任意點擊或轉傳，以免誤導他人。若發現類似假訊息，可用官方查證平台（如TFC台灣事實查核中心）核實訊息真偽或向相關單位查證。呼籲請民眾要以縣府官網、縣長及縣府各局處官方粉絲專頁等正式管道為準，切勿輕信或散播網路假訊息，掌握正確資訊，以免被誤導甚至受騙。

網路社群平台近日出現「張麗善縣長推薦『海苔南瓜脆片』」產品廣告影片，雲林縣府鄭重澄清此為假訊息。圖／雲林縣府提供
網路社群平台近日出現「張麗善縣長推薦『海苔南瓜脆片』」產品廣告影片，雲林縣府鄭重澄清此為假訊息。圖／雲林縣府提供

影片 網路 雲林
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中台灣產業創新研發聯合成果 帶動地方產業發展

卓榮泰批財劃法「再次修惡」 張麗善轟有完沒完：人民才是真的苦

雲林農民凌晨3點排隊繳穀 張麗善喊話再忍耐等待一下

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

相關新聞

「台大男神」夜店狂歡酒駕千萬法拉利 警才提醒找代駕折返逮人

網紅「台大男神」孫炫東今凌晨駕駛市價上千萬元法拉利超跑，前往台北市東區某夜店飲酒，酒後準備離開，員警巡經聞到酒味提醒找代...

他至台南職安處申訴...身分資料竟被直接寄到公司 相關3人犯瀆職罪

余姓男子至台南市職安健康處申訴其公司有職場霸凌等情況，由於該公司業務屬於勞動部管轄，職安處張姓技士將申訴案移轉過去，但張...

老婦悶殺愛子案受矚！ 律師稱始終朝加工自殺抗辯 法官：極度震驚

台北市81歲劉姓老婦長年照顧重度身障兒子，心力交瘁下往兒子口裡塞1萬元紅包，用口水巾纏繞膠帶悶死兒子，一審輕判2年6月徒...

妙齡直播主控廠商性侵 他反控「砲友借不到錢報復」一審無罪 二審逆轉

台中市彭姓男子涉在2023年6月間，在北屯區一間租屋處，性侵妙齡女直播主，女直播主提告，一審審理時，彭男辯稱，雙方是合意...

張麗善遭冒名網路推薦這款海苔脆片 雲林縣府澄清查辦假訊息

雲林縣政府近日接獲檢舉，指網路社群平台出現「張麗善縣長推薦『海苔南瓜脆片』」影片，經縣政府農業處查證確認，該影片為偽造變...

沒有醫師在場...台南醫美診所女店長擅自為顧客冷凍減脂 法院判刑6月

黃姓醫美診所女店長不是護理人員，又在沒有醫師的情況下，擅自為陳姓女顧客操作機器進行冷凍雷射減脂，造成陳女大腿挫傷；台南地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。