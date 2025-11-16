沒有醫師在場...台南醫美診所女店長擅自為顧客冷凍減脂 法院判刑6月

黃姓醫美診所女店長不是護理人員，又在沒有醫師的情況下，擅自為陳姓女顧客操作機器進行冷凍雷射減脂，造成陳女大腿挫傷；台南地院審理時，黃女堅稱該機器只要經過操作訓練合格就可以使用，她沒有違法，法院不予採信，依違反醫師法判刑6月、併科罰金30萬元。

判決書指出，黃姓女子是台南市北區一間醫美診所的店長，既不是經專業訓練的護理人員，也沒有取得合法醫師執照，2022年4月、9月卻分別在診所操作購買的「波洛伊」皮膚冷卻醫療設備，為陳姓女顧客的腹部、腰部、大腿內側等部位進行雷射減脂。

波洛伊機器是皮膚科為治療減少腰、腹脂肪層厚度，以破壞皮下脂肪細胞，促進目標位置脂肪組織凋亡時，可用以降低皮膚溫度、舒缓痛覺與熱傷害，其使用操作屬醫療業務行為，應由醫師親自執行，或經專業訓練的護理人員，在醫師親自診察並現場指導下進行。

黃女在診所內未經醫師診察及現場指導，擅自操作本件機器，造成陳女大腿挫傷，案經台南市衛生局函送台南地檢署，依違反醫師法提起公訴；法院審理時，黃女否認犯行，辯稱機器經食藥署檢驗合格，當初買的時候單子上寫的就是非侵入性的，並沒有寫要醫師或醫事人員才可操作。

黃女承認有對陳姓女顧客進行2次減脂課程，但表示她有該機器操作訓練合格證書，也是依照食藥署核發機器合格證書操作，且她操作機器時，診所內還有有吳姓女醫師在診所，她沒有違法；不過吳女證稱「我並沒有操作過」，黃女操作時，她並不在場。

合議庭調閱衛福部食藥署關於機器的說明文件，指出「有關本產品之操作使用涉及醫療行為及醫事人員相關規範，建請逕洽衛生福利部醫事司」，顯見食藥署的函示指明機器操作，應洽詢醫事司；檢察官函詢醫師司，也獲得回覆應由醫師或相關醫事人員依醫囑執行。

合議庭認定，黃女的醫美診所利用波洛伊機器招攬不特定客人，收取高額費用，黃女身為店長，卻未盡其專業查證義務詢問醫事司，而自己解讀認為經原廠訓練即可操作機器；黃女僅有商職商科畢業，並非醫師也非護理人員，擅自操作機器為客人冷凍減脂，改變身體外形。