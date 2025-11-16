「台大男神」夜店狂歡酒駕千萬法拉利 警才提醒找代駕折返逮人

網紅「台大男神」孫炫東今凌晨駕駛市價上千萬元法拉利超跑，前往台北市東區某夜店飲酒，酒後準備離開，員警巡經聞到酒味提醒找代駕，他答應仍開車離開，員警返回發現，測出酒測值每公升0.87毫克，逮捕依公共危險罪移送。

警方調查，26歲孫炫東今凌晨約2時駕駛法拉利488 GTB，前往北市大安區忠孝東路4段某夜店飲酒，一名警員騎機車巡邏經過見該車違規停放紅線，逕行舉發；5時許另名警員騎車巡經發現孫散發濃厚酒氣，確認是該車駕駛，提醒找代駕後離開。

孫不顧勸戒仍開車，同名警員約10分鐘後巡邏折返，發現孫倒車逆向行駛，攔查施以呼氣酒測，查出酒測值0.87，逮捕帶回大安警分局敦化派出所，孫坦承開車前在夜店飲酒，警詢後移送。