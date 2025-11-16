快訊

陸勝1號操演「新瓶舊酒」首整合無人機、TAK卻有一缺點

為了衛生與身體健康著想 急診醫師建議搭機起飛前必做2件事

日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

聽新聞
0:00 / 0:00

上學前哭鬧兒被媽媽打屁股 老爸幫兒子告前妻傷害

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓女子和丈夫離婚後，帶著孩子搬回娘家生活，去年5月2日早上林女要帶兒子上課，兒子卻在房間吵鬧，氣得林女拿棍子打了兒子屁股幾下，結果前夫發現後，氣得對林女提告傷害，一、二審法官檢視當時情境，認定林女是合理管教，判她無罪。

判決指出，林女和張姓前夫生有一子，兩人離婚後，林女帶著兒子搬回林園區娘家，去年5月2日早上8時許，林女要帶兒子出門上課，結果兒子卻在房間哭鬧，不想刷牙也不願洗臉。

因兒子叫不動，林女便拿棍子毆打兒子屁股多下，兒子才乖乖出門上學；但張男事後從兒子口中得知她被林女打屁股，氣得帶兒子先去驗傷，隨後提告林女傷害幫兒子討公道。

雄檢偵辦時，檢方認定林女在兒子屁股留下長3公分、寬2公分的瘀青，超出合理管教範圍，依傷害罪嫌將林女起訴。

高雄地院審理時，法官參酌在場的外公說法，認為當天兒子不滿外公沒有準時叫他起床，才在房間內哭鬧，林女有先口頭告誡兒子，之後才持棍子打屁股，考量林女下手位置是在屁股，兒子傷勢也輕微，應屬合理管教，判林女無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院合議庭審理後，法官也認為林女並未超出合理管教範圍，駁回檢方上訴，林女一、二審均獲判無罪確定。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

房間 法官
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

家中藏1公斤毒品…毒販原助警逮上游獲減刑 又上訴翻供遭逆轉改判4年

芝加哥法官裁定 有條件釋放615名移民 司法部可能上訴

女「未婚生子」求姊收養！姊離婚她嫁姊夫…42年後驗DNA認回親兒

被指提供住處包庇粿王婚外情 胡釋安親自發聲了

相關新聞

「台大男神」夜店狂歡酒駕千萬法拉利 警才提醒找代駕折返逮人

網紅「台大男神」孫炫東今凌晨駕駛市價上千萬元法拉利超跑，前往台北市東區某夜店飲酒，酒後準備離開，員警巡經聞到酒味提醒找代...

他至台南職安處申訴...身分資料竟被直接寄到公司 相關3人犯瀆職罪

余姓男子至台南市職安健康處申訴其公司有職場霸凌等情況，由於該公司業務屬於勞動部管轄，職安處張姓技士將申訴案移轉過去，但張...

上學前哭鬧兒被媽媽打屁股 老爸幫兒子告前妻傷害

高雄林姓女子和丈夫離婚後，帶著孩子搬回娘家生活，去年5月2日早上林女要帶兒子上課，兒子卻在房間吵鬧，氣得林女拿棍子打了兒...

其人其事／沈淑宜檢察官退休轉律師 推廣意定監護善終

曾偵辦「殺人魔王」陳金火等重大案件的資深檢察官沈淑宜退休後改任律師，她專注推廣民法「意定監護契約」，協助長者在臨終前被宣...

獨／6人宮廟設局圍毆討債變強盜 他辯「沒拿刀、只勒脖」遭判7年2月

台北市內湖區2023年發生持刀強盜案，竹聯幫分子王姓男子不滿吳姓友人2萬元本票拿不回，找來黃姓男子和3名少年共6人，誘騙...

讓客人空手下注狂買504萬運動彩券 台彩工會員工涉背信遭起訴

時任台灣彩券產業工會黃姓員工負責督導彩券行業務，他清楚台彩「先收錢再打單」準則，卻讓石姓顧客事前沒繳納投注金，就讓他下注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。