快訊

高教濫訴／學生網路公審升溫 教授尊嚴低落如何自保？

日韓交流賽／對日10連敗 韓媒粗暴痛批：這也配叫國家隊？

高市談話會何讓陸反應如此強烈？官媒：醞釀防務政策轉向野心

聽新聞
0:00 / 0:00

他至台南職安處申訴...身分資料竟被直接寄到公司 相關3人犯瀆職罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

余姓男子至台南市職安健康處申訴其公司有職場霸凌等情況，由於該公司業務屬於勞動部管轄，職安處張姓技士將申訴案移轉過去，但張竟把余的公司列為正本受文者，黃姓專員、楊姓課長還均核章通過，余的資料直接寄到其公司，台南地檢署依瀆職罪將3人處分緩起訴。

起訴書指出，余姓男子今年1月間至台南市職安健康處，申訴他的公司有職場霸凌及違反職業安全衛生法第39條等情況，因其公司設置高壓氣體類壓力容器，依勞動檢查法屬於危險性工作場所，應移由勞動部職業安全衛生署南區職業安全中心辦理。

職安處安全健康課承辦人張姓技士在轉寄申訴案至南區職安中心過程，本應依勞動檢查法、勞動基準法等規定，對於申訴人的身分資料及檢舉內容均保密；結果張將包含申訴人姓名及申訴內容等附件資料，以其公司列為函文正本受文者，併同紙本送核。

安全健康課黃姓專員、楊姓課長在核稿時，亦沒有更正或退文，先後逕予核章，並由楊代決核准發文；函文嗣後透過電子交換，1月底即遞送給余姓男子的公司，其公司馬上知道余至職安處申訴。

張後來發現發現自己出包，洩漏國防以外應秘密資訊，今年2月至廉政署南部地區調查組自首，廉政署將黃姓專員、楊姓課長一併依瀆職罪移送台南地檢署偵辦；檢方偵訊時，三人承認犯行，檢察官認定3人事證明確，觸犯刑法過失洩漏關於國防以外應秘密之消息罪。

檢方審酌，3人乃一時失慮而觸法，犯罪後承認犯行，態度良好，認定以緩起訴處分為適當，以勵自新；緩起訴期間為1年，同時命3人各應於緩起訴處分確定日起6個月內，各向國庫支付1萬元。

余姓男子至台南市職安健康處申訴其公司有職場霸凌等情況，身分、申訴資料竟直接被承辦人寄到公司。本報資料照片
余姓男子至台南市職安健康處申訴其公司有職場霸凌等情況，身分、申訴資料竟直接被承辦人寄到公司。本報資料照片

職業安全 職場霸凌 台南
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北老翁頂樓違建不想拆...行賄拆除大隊3000遭拒 認罪獲緩起訴

知名餅店犁記員工「手指遭機器捲入」 台中市勞工局開罰

逃兵藝人獲三金 郭昱晴籲道德準則應納入獎項考量

立院初審職安法 負責人職場霸凌最重罰100萬

相關新聞

他至台南職安處申訴...身分資料竟被直接寄到公司 相關3人犯瀆職罪

余姓男子至台南市職安健康處申訴其公司有職場霸凌等情況，由於該公司業務屬於勞動部管轄，職安處張姓技士將申訴案移轉過去，但張...

獨／6人宮廟設局圍毆討債變強盜 他辯「沒拿刀、只勒脖」遭判7年2月

台北市內湖區2023年發生持刀強盜案，竹聯幫分子王姓男子不滿吳姓友人2萬元本票拿不回，找來黃姓男子和3名少年共6人，誘騙...

其人其事／沈淑宜檢察官退休轉律師 推廣意定監護善終

曾偵辦「殺人魔王」陳金火等重大案件的資深檢察官沈淑宜退休後改任律師，她專注推廣民法「意定監護契約」，協助長者在臨終前被宣...

讓客人空手下注狂買504萬運動彩券 台彩工會員工涉背信遭起訴

時任台灣彩券產業工會黃姓員工負責督導彩券行業務，他清楚台彩「先收錢再打單」準則，卻讓石姓顧客事前沒繳納投注金，就讓他下注...

彰化今年取締75歲無照駕駛近8百件 明年滿70歲就須換照、罰額也加重

彰化縣今年1至10月無照駕駛取締案件達1萬1793件，其中75歲以上占了791件，為了遏止高齡者無照駕駛釀成交通事故，交...

爭南投主委...綠營2民代互打 誹謗對手涉詐 草屯代表判刑確定

草屯鎮代表簡百聰去年5月競選民進黨南投縣黨部主委時，指控對手同黨南投縣議員陳玉鈴是詐騙集團「五互公司」幫凶，還製成大型布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。