台中親子活動充氣城堡突洩氣 媽媽哀呼「像在演絕命終結站」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

由台中市低碳發展協會主辦的「翔童樂馬戲團」大型親子活動，昨晚近8時許在安和公園舉辦時，發生「充氣城堡」瞬間突然消風的意外，險些讓正在玩的小朋友跌落，所幸後來並無人受傷。

意外發生時的影像被貼上網，引起外界關注這些設在公園的活動安全設施是否足夠。有民眾貼文說「嚇死我了，小孩說要再玩一次，結果把他帶走後1秒！！！滑梯🛝倒了！！裡面ㄧ堆小孩」、「想到把我兒子抱走後三秒就倒掉，感覺像在演絕命終結站」。

還有人說「完全沒有管制，樓梯一個人爬的位置平均塞了三個人，好幾個小孩都坐在上面不滑下來….沒有工作人員看著」，以及也有人說「嚇死了、我在現場！我第一次聽到有個小女孩在遠處，所以一直撐著那個氣球不肯放棄，我很怕那個小女孩會不會因為氣球塌下來而窒息」。

影像中看到有身著立委廖偉翔服務處制服的工作人員在協助處理，而充氣城堡的廠商也主動在網路上解釋，經查確認是因為「電線遭到外力扯斷所致（插頭直接斷裂），導致無法立即復電」。現場也已向當時在遊玩的孩子與家長逐一確認，所幸皆無人明顯受傷。

廠商說，其中一位小朋友受到驚嚇在家長陪同下，已協助前往服務台的救護站做初步觀察，後續也有至醫院進一步檢查，經過醫生確認狀況良好無大礙。他們也持續與家長保持聯繫，關心孩子的情況。

至於往後如何處理？廠商說，為避免類似情況再次發生，將加強人手配置，安排更多工作人員在現場巡查與看顧，確保設備運作安全、讓家長與孩子都能安心遊玩。對於本次事件造成的不便與驚嚇，他們深感抱歉，後續一定會更謹慎注意。

意外發生時立委廖偉翔服務處的工作人員在現場協助處理。圖／截取自Threadsni3222222
充氣城堡的廠商主動在網路上解釋，經查確認是因為「電線遭到外力扯斷所致（插頭直接斷裂）」。圖／充氣城堡廠商供
