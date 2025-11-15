獨／6人宮廟設局圍毆討債變強盜 他辯「沒拿刀、只勒脖」遭判7年2月

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區2023年發生持刀強盜案，竹聯幫分子王姓男子不滿吳姓友人2萬元本票拿不回，找來黃姓男子和3名少年共6人，誘騙貸款公司陳姓男子到宮廟談貸款，隨即以開山刀威嚇、徒手毆打並強行勒脖，搶走11.5萬元現金與金項鍊後逃逸。黃男辯稱「只是助陣不是首謀」，士林地院認定犯前共同策劃，依三人以上攜帶兇器加重強盜罪判黃男7年2月，並追徵犯罪所得1.5萬元。

判決指出，王男（遭判8年上訴二審）因友人吳男（遭判7年10月上訴二審）向貸款公司申貸未過、遲未取回2萬元本票，不滿兄弟借錢還被凹，商議以王男佯裝申辦貸款，約出貸款公司陳男「強取財物」，再找來黃男及3名少年，一夥6人在車上討論分工，並準備開山刀、藍波刀「視情況亮刀」。

2023年9月22日晚上11點多，陳男依約到台北市內湖區慈后宮，王男先假意討論借款，再向外頭夥伴發出訊號，黃男等人隨即進入宮廟圍住陳男，其中3名少年1人持刀架住頸部、1人持刀站在身後、1人持刀揮舞恫嚇並拳打腳踢，王男與黃男則徒手勒住陳男頸部，讓他行動受限，最後在心生畏懼無法抗拒情況下，搶走包包內的11萬5000元現金。

孰料眾人得手後仍不罷休，把陳男強押上車，載往新北市汐止區五指山，途中發現他佩戴金項鍊，再度要求交出，陳男驚恐不敢反抗，只好照做，最後在隔天凌晨0點38分被棄置在汐科火車站。

陳男事後報警，警方依監視器畫面循線在台北市、新北市、基隆市等地將人拘提到案。

審理期間，黃男承認有妨害自由、傷害罪，但強調沒有加重強盜的行為，「他們有拿刀，我是徒手勒頸而已」，認為只是幫朋友討債，但法院認定，被害人陳男與吳男債務僅2萬元，卻被迫交出11萬5000元，犯罪手法已讓被害人自由意志受壓制而遭受支配，「討債說」明顯不合理。

法院審酌，黃男等人事前已商討分工、在外等候訊號、共同控制被害人行動自由，明顯具共同強盜犯意，且現場監視器清楚顯示黃男曾在被害人後方勒住頸部，與其他共犯形成實質分工，認定黃男涉嫌「結夥三人以上攜帶兇器強盜」犯行明確，判7年2月徒刑。

士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照
內湖警方查獲涉強盜案3人。記者蕭雅娟／翻攝
內湖警方查獲涉強盜案3人。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲刀械、毒品等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲刀械、毒品等證物。記者蕭雅娟／翻攝

強盜 被害人 竹聯幫
