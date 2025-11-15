讓客人空手下注狂買504萬運動彩券 台彩工會員工涉背信遭起訴

時任台灣彩券產業工會黃姓員工負責督導彩券行業務，他清楚台彩「先收錢再打單」準則，卻讓石姓顧客事前沒繳納投注金，就讓他下注56張共504萬元的運動彩券，事後石也沒付款，釀台彩工會蒙受損失；檢方認定黃有違背任務行為，依背信罪嫌起訴他。

檢方起訴指出，黃時任台彩工會的區督導，負責監督轄內彩券業者門市營運，他明知彩券行在每次顧客下注時，需向客人收取費用才能操作機台下注，也就是「先收錢再打單」準則。

黃2024年6月10日在豐原區1間彩券行時，他當時監督陳姓、洪姓行員販售彩券給石姓客人，但黃卻沒阻止並任由2名行員，順應石的要求而沒先收錢，就先替他下注56張，每張9萬元的運動彩券，一共投注504萬元，也沒回報台彩工會。

檢方查出，黃再幫忙轉單給台中、苗栗、彰化、及雲林等共7間彩券行，以此方式為違背其任務行為，石事後也沒有繳納投注金，導致台彩工會受有504萬元損失，經台彩工會告發才曝光。

檢方訊時，黃表示有替石下單、轉單到其他彩券行，金額共504萬元；台彩工會也提出黃、石間LINE對話，可見黃幫下注後，才要求石拿現金到彩券行，另黃事發後也遭調職，不久後離職，另也匯款99萬元給台彩工會。

檢方也根據相關彩券行銀行專戶扣款情形、對話紀錄等，確認黃任內清楚客人在下注錢，需要先收款項的「先收錢再打單準則」，認定他犯嫌明確，偵結依背信罪嫌起訴他。