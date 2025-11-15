彰化今年取締75歲無照駕駛近8百件 明年滿70歲就須換照、罰額也加重

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣今年1至10月無照駕駛取締案件達1萬1793件，其中75歲以上占了791件，為了遏止高齡者無照駕駛釀成交通事故，交通部將從明年5月起，汽機車駕照換照年齡將由75歲下修為70歲，屆時70歲以上駕駛須定期換照並檢查身心狀況，警方呼籲年長駕駛務必注意換照期限。

近年來，受到社會矚目的高齡者無照駕駛車禍案件，包括去年2月，彰化縣伸港鄉一名74歲無照駕駛老翁撞傷3名學童，造成兩姊妹死亡；今年5月間，國道5號發生88歲老翁無照逆向，造成釀3車撞擊車禍；今年5月台北市重慶南路發生78歲老翁無照駕駛，高速衝撞行人及車輛，造成8人受傷。

另依據交通部統計，彰化縣高齡者（65歲）無照駕駛車禍，2023年釀成13人死亡、2024年更增加到20人，今年到8月也有6人，顯然高齡者無照駕駛除了會威脅其他用路人安全外，也會影響自身安全。

彰化縣警察局也統計，今年1至10月無照駕駛取締案件達1萬1793件，以機車族最多達9301件、自小客車2412件、大型車與大型重機共80件，其中有5年內被告發兩次以上者4272人，逾75歲違規者高達791件，占取締件數的0.67%，高齡者無駕駛駛問題值得重盲。

縣警局表示，為提升高齡駕駛行車安全，交通部宣布明年5月起，汽機車駕照換照年齡將由75歲下修為70歲，屆時70歲以上駕駛須定期換照並檢查身心狀況。

此外，為加強防制無照駕駛，立法院已三讀通過道路交通管理處罰條例修法，預定明年上半年上路，依規定，首次無照駕駛汽車罰3萬6千至6萬元、機車罰1萬8千至3萬6千元；10年內再犯2次者，大型車罰8萬元、汽車6萬元、機車3萬6千元；若10年內3次以上違規，大型車每次加罰2萬4千元，汽、機車加罰1萬2千元。吊扣牌照期間也隨違規次數遞增，初犯3個月、二犯6個月、三犯1年。

此外，未取得駕照者若被查獲無照駕駛，將禁考1至2年；若在駕照吊扣期間仍駕駛，將直接吊銷駕照並禁考2年；若肇事致人受傷，最重可禁考4年。

彰化縣警察局呼籲，明年駕照換照年齡下修至70歲後，符合條件的高齡駕駛應依規定辦理換照並進行體檢。警方也提醒家屬，多關心長輩用路狀況，若身體機能不適或反應力下降，應評估是否繼續駕駛，共同維護道路安全。

彰化縣今年1至10月無照駕駛取締案件達1萬1793件，其中75歲以上占了791件，交通部將從明年5月起，汽機車駕照換照年齡將由75歲下修為70歲，警方呼籲年長駕駛務必注意換照期限。本報資料照片
無照駕駛 彰化
