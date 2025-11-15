爭南投主委...綠營2民代互打 誹謗對手涉詐 草屯代表判刑確定
草屯鎮代表簡百聰去年5月競選民進黨南投縣黨部主委時，指控對手同黨南投縣議員陳玉鈴是詐騙集團「五互公司」幫凶，還製成大型布條懸掛、發不實文宣；南投地院一審依4個散布文字誹謗罪判簡4月，台中高分院二審以簡為爭黨內職務惡意誹謗，撤銷改判他6月，得易科罰金，全案確定。
檢方查，簡百聰為打擊陳玉鈴選情，2024年5月9日將數個寫有「詐騙，陳玉鈴議員大人身為五互集團詐騙幫凶，詐騙所得何時還給百姓，那是他們的畢生積蓄」的大型布條，懸掛竹山、鹿谷等地路口、外牆，後續又印指摘陳涉詐的文宣，命人四處發放、寄給南投的民進黨員。
南投地院一審依4個散布文字誹謗罪，各判簡男2月，4罪應執行4月，得易科罰金。南投地檢、簡百聰均不服上訴。
台中高分院二審時，簡矢口否認誹謗，辯稱他有向人查證，他講的都是事實，且關乎公眾利益，沒有要誹謗陳女的意思。
二審查，簡男掛布條指稱陳女擔任五互集團南投縣負責人，為該團詐騙幫凶禍共犯，共同欺詐民眾財物，當然足以貶損陳女社會評價。
二審認為，五互集團違反銀行法案經高雄地院判刑，該案中被告並未包括陳玉鈴，簡男僅從友人轉傳，或許存有陳女和五互集團間關係匪淺疑問，但陳是否實際參與該團經營，仍不得而知。
二審指出，簡僅憑輾轉傳聞，欠缺輔佐事證，就以鐵口直斷方式指摘陳女是詐團成員，難認已盡查證之能事，具有誹謗犯意。
二審說，簡男、陳女同為民意基層代表，明知需長期經營深耕、提供良好服務，獲得民眾信賴才足以獲選擔任該職，但簡僅為圖競爭黨內職務，惡意以未具事證的傳聞，散布、指摘足以嚴重貶損陳女名譽，誹謗對方，認為一審僅判4月過輕，撤銷改判他6月，得易科罰金，不得上訴。
