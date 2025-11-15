長照悲劇8旬母悶死腦癱兒判2年半 人權團體籲總統特赦、修赦免法

台北市2023年發生一起長照悲劇，一名年逾8旬劉姓婦人獨自照顧重度腦傷、生活無法自理的兒子長達50年，卻在照護壓力與身心衰弱下，用口水巾和膠帶纏繞兒子口鼻，釀兒子窒息亡。一審法官依法判刑2年半之外，罕見在判決書中建請總統特赦。中華人權協會、台灣透明組織協會發表共同聲明，表態支持，並呼籲總統應於判決確定後儘快特赦。

兩團體指出，本案被告已超過80歲，身體狀況堪憂，加上長年單獨承擔重度照護責任，無論從被告年事已高身心情況不適宜服刑的立場，或者長期照顧無自理能力被害人的立場，均屬情況特殊；此案也凸顯長照制度資源不足、家庭支持系統脆弱的現狀，許多民眾對該個案不僅共情體諒，更欽佩她毅力、唏噓社會支持太少。

聲明指出，依憲法第40條規定，特赦屬總統專屬特權，目的在平衡刑罰過度嚴苛或司法無法自行糾正的情況；依現行法，判決確定後若獲特赦，可免除刑罰執行，情節特殊者甚至可使原罪刑宣告無效。

兩團體強調，刑法的懲罰功能目的在平衡犯罪行為造成的損害，若行為當時所附隨的客觀情狀特殊，致行為人無法做出合於法律的決定，法律不能強人所難，「我們是人，不是機器」，但凡一般人類做不到的，不應苛求一般人負刑事責任。