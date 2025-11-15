快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

長照悲劇8旬母悶死腦癱兒判2年半 人權團體籲總統特赦、修赦免法

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市2023年發生一起長照悲劇，一名年逾8旬劉姓婦人獨自照顧重度腦傷、生活無法自理的兒子長達50年，卻在照護壓力與身心衰弱下，用口水巾和膠帶纏繞兒子口鼻，釀兒子窒息亡。一審法官依法判刑2年半之外，罕見在判決書中建請總統特赦。中華人權協會、台灣透明組織協會發表共同聲明，表態支持，並呼籲總統應於判決確定後儘快特赦。

兩團體指出，本案被告已超過80歲，身體狀況堪憂，加上長年單獨承擔重度照護責任，無論從被告年事已高身心情況不適宜服刑的立場，或者長期照顧無自理能力被害人的立場，均屬情況特殊；此案也凸顯長照制度資源不足、家庭支持系統脆弱的現狀，許多民眾對該個案不僅共情體諒，更欽佩她毅力、唏噓社會支持太少。

聲明指出，依憲法第40條規定，特赦屬總統專屬特權，目的在平衡刑罰過度嚴苛或司法無法自行糾正的情況；依現行法，判決確定後若獲特赦，可免除刑罰執行，情節特殊者甚至可使原罪刑宣告無效。

兩團體強調，刑法的懲罰功能目的在平衡犯罪行為造成的損害，若行為當時所附隨的客觀情狀特殊，致行為人無法做出合於法律的決定，法律不能強人所難，「我們是人，不是機器」，但凡一般人類做不到的，不應苛求一般人負刑事責任。

聲明也質疑，若判決結果不符社會的法感情，檢察官是否可放棄上訴讓判決儘速確定？若特赦的本質是免除其刑，是否有必要硬性等待判決確定才可啟動？立法院是否應檢討赦免法，回應高齡化社會中長照者的極端處境？

律師鄧湘全擷取北院判決書。圖／鄧湘全臉書
律師鄧湘全擷取北院判決書。圖／鄧湘全臉書
中華人權協會、台灣透明組織協會發表共同聲明，表態支持，並呼籲總統應於判決確定後儘快特赦。圖／中華人權協會提供
中華人權協會、台灣透明組織協會發表共同聲明，表態支持，並呼籲總統應於判決確定後儘快特赦。圖／中華人權協會提供

特赦 長照
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美台匯率聯合聲明 賴士葆轟：賴總統說謊 恐難再調控穩定

國民黨主席鄭麗文首度接受外媒專訪 強調兩岸對話才能取代對抗

校園爆炸案震撼高層 印尼總統下令評估「絕地求生」等遊戲管制措施

宏都拉斯總統大選在即 恢復對台邦交與否成關鍵議題

相關新聞

前議員詐658萬助理費判7年4月定讞 韓良圻：問心無愧 檢啟動防逃

國民黨5連霸前基隆市議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機...

長照悲劇8旬母悶死腦癱兒判2年半 人權團體籲總統特赦、修赦免法

台北市2023年發生一起長照悲劇，一名年逾8旬劉姓婦人獨自照顧重度腦傷、生活無法自理的兒子長達50年，卻在照護壓力與身心...

成大研究生不甘被退指導 侵入教授辦公室、偽造電子簽名下場曝

成功大學楊姓研究生去年4月間因教授不願再擔任其論文指導，侵入其辦公室，且利用系辦人員寄給他的電子郵件，在其登記指導教授表...

大江公司濫倒數百萬噸水肥 負責人父子隱匿流向遭押、媳婦交保

「大江衛生工程有限公司」向業主收取水肥後，違法將水肥傾倒至下水道、水溝等處，嚴重汙染環境衛生，北檢13日指揮保七總隊搜索...

引水人受傷停工10個月 船東判賠1296萬餘元

高雄港劉姓引水人登貨輪時，因扶手欄杆鬆動意外摔下骨折，貨輪管理公司雖簽了1千萬元支票作為醫療費保證金卻未兌現，劉向貨輪船...

康全電訊驚傳內線交易 正、副董座涉證交法共800萬交保

調查局掌握情資，指康全電訊澳洲客戶NetComm公司去年清算重整，影響1億餘元，康全副董邱裕昌與母公司訊舟科技董座任冠生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。