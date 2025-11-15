聽新聞
大江公司濫倒數百萬噸水肥 負責人父子隱匿流向遭押、媳婦交保
「大江衛生工程有限公司」向業主收取水肥後，違法將水肥傾倒至下水道、水溝等處，嚴重汙染環境衛生，北檢13日指揮保七總隊搜索拘提大江公司代表人陳世富、兒子陳彥彰、兒媳游瑛桂3人到案，檢察官訊後依違廢清法、且有串滅證及反覆實施之虞，向法院聲押禁見3人，法院今天凌晨裁准陳氏父子收押、游女10萬元交保。
檢警調查，大江公司領有丙級廢棄物清除許可證，依規定抽取水肥後應前往合法地點投肥處理，但該公司不僅且清運水肥車輛未經合法申請，甚至私接管線，違法將水肥傾倒至萬華國興街社區的下水道，以致瀰漫糞尿臭味，北市政府環保局接獲檢舉後，曾對該公司告發並予以裁罰。
檢方調查，大江公司於2020至2023年間，向「台塑汽車貨運公司」收取位於台北港區流動廁所、化糞池的水肥，數量高達900萬餘噸，遠高於合法汙水處理廠處理上限。不過，大江公司原應將水肥傾倒至合格處所，但陳世富與陳彥彰為節省費用，恣意將水肥濫倒至萬華等地區的汙水下水道、水溝，不法獲利上百萬元，涉及加重詐欺等罪。
北檢蒐證後指揮保七總隊搜索大江公司，拘提及陳世富父、兒媳游瑛桂3人到案，但他們拒絕透露數以百噸的水肥流向，因而遭檢方聲押。
