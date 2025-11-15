快訊

營火晚會〈第一支舞〉你一定聽過！原唱「楊海薇」也是《犀利人妻》編劇

他PO家中閒置空間求建議⋯吸台人瘋狂後製「佛堂、超商、飲料店」噴笑

陸籲「暫勿前往日本」台網友歡呼！ 林氏璧：非常危險國家…我們去就好

聽新聞
0:00 / 0:00

前議員詐658萬助理費判7年4月定讞 韓良圻：問心無愧 檢啟動防逃

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

國民黨5連霸前基隆議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月，褫奪公權3年，全案定讞。基檢昨啟動防逃機制。韓良圻今天首度打破沉默，接受本報詢問時說「問心無愧」。

基隆地檢署主任檢察官黃聖說，韓良圻被判7年4月，提起上訴後，最高法院於13日駁回上訴全案確定。基檢昨依高檢署指示依法啟動防逃機制，核發傳票，請司法警察於近日向韓良坼送達到案執行的通知，並立即依法辦理限制出境、出海處分等相關防逃措施。

韓良圻曾是連霸5屆的基隆市議員，2019年不再爭取連任，卸任後交棒兒子韓世昱，韓世昱首次順利當選，目前任2屆市議員，2022年以全市最高票連任議員。

韓良圻被控2006年至2018年任職議員期間，以簡姓、楊姓男子作為人頭，提供相關證明文件、帳戶影本等，向基隆市議會人事室申請公費助理費，共詐得658萬餘元薪資、春節慰問金及利息。

韓良圻否認犯行，供稱他領取款項之後，全數用來支付助理薪資，並沒有挪為己用，且他所支付的助理薪資總額，遠遠超過他所領取的款項，因此他沒有利用職務機會詐取財物的不法意圖。

基隆地院一審認定韓良圻詐領助理費893萬餘元，依法判刑8年，褫奪公權4年；台灣高等法院二審指出，韓良圻擔任基隆市議員，卻出於一己之私，以虛列人頭助理的方式，向基隆市議會申報兩人為助理，且就犯罪事實否認再三。

二審認定韓良圻犯罪所得為658萬餘元，依利用職務機會詐取財物罪改判7年4月，褫奪公權3年，案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，日前駁回上訴而定讞。

韓良圻卸任後仍幫忙跑地方服務，2019年被醫院檢出罹患口腔癌，腫瘤大約4公分，醫師判定為第4期。他完成化學治療及放射線治療期程。當時他曾受訪說，人生總不可能都是順境，遇到壞事也要接受，該面對就面對。他先接受6次化療，希望腫瘤縮小後再開刀未能如願，接著拔掉12顆牙齒做放射線治療，後來切片檢查，狀況不錯，定期追蹤。

韓良圻判刑確定，今天首度對外回應，他接受本報詢問時說這四個字「問心無愧」。本報資料照片
韓良圻判刑確定，今天首度對外回應，他接受本報詢問時說這四個字「問心無愧」。本報資料照片

基隆 議員
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

槓上中央嗆對基隆極度不公平 謝國樑：舉債也要把捷運蓋完

芝加哥法官裁定 有條件釋放615名移民 司法部可能上訴

確定入獄！跑車自撞卻搞「假車禍」詐保 宜蘭市代會主席判4年半定讞

廠商包工程送百萬…國土署前分署長吳瑞安收賄 二審仍遭判3年8月

相關新聞

前議員詐658萬助理費判7年4月定讞 韓良圻：問心無愧 檢啟動防逃

國民黨5連霸前基隆市議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機...

引水人受傷停工10個月 船東判賠1296萬餘元

高雄港劉姓引水人登貨輪時，因扶手欄杆鬆動意外摔下骨折，貨輪管理公司雖簽了1千萬元支票作為醫療費保證金卻未兌現，劉向貨輪船...

康全電訊驚傳內線交易 正、副董座涉證交法共800萬交保

調查局掌握情資，指康全電訊澳洲客戶NetComm公司去年清算重整，影響1億餘元，康全副董邱裕昌與母公司訊舟科技董座任冠生...

康全電訊爆內線交易 董座300萬、副董500萬晚間交保

北檢今天指揮調查局北市調查處機動站，兵分七路搜索訊舟科技及子公司康全電訊董事長任冠生等5人住處及辦公室並約談任冠生及康全...

大江衛生公司涉違反傾倒水肥臭氣沖天 父子3人聲押禁見

水肥業者「大江衛生工程有限公司」被檢舉違法傾倒水肥，導致瀰漫糞尿臭味，檢警追查大江向「台塑汽車貨運公司」3年收取900萬...

確定入獄！掏空遠東航空資產近36億元 張綱維其中3罪共判7年半先定讞

遠東航空董事長張綱維被控掏空公司資產獲利近36億元，一審依商業會計法填製不實會計憑證、背信等罪判處14年徒刑，另有1年得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。