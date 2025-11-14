康全電訊驚傳內線交易 正、副董座涉證交法共800萬交保

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

調查局掌握情資，指康全電訊澳洲客戶NetComm公司去年清算重整，影響1億餘元，康全副董邱裕昌與母公司訊舟科技董座任冠生，在掌握利空消息後，事先透過員工、子女帳戶出脫股票，估計避損上百萬元，涉及內線交易；台北市調查處14日搜索7處地點，共約談5人到案，台北地檢署檢察官李堯樺複訊後，根據犯罪情解與手法，依違反證交法命邱男500萬元、任男300萬元交保。

康全去年3月14日發布重訊指出，接獲客戶NetComm Wireless Pty Ltd清算管理人來函通知客戶聲請清算重整，客戶清算影響金額為應收帳款美金626仟元，以及依據客戶訂單備料存貨金額為新台幣8628萬6000元，合計影響金額約1億603萬1000元。

康全當時公告並指出，NetComm同年前2個月的銷售佔比為5.03%，因比率不高，不會對公司業務、營運及資金產生重大影響。

檢調清查，任冠生在得知利空消息後，疑在重大訊息公告前後禁止交易期間，指示2名女職員賣出股票，規避損失約150萬；另外，邱裕昌也利用姪女帳戶出脫持股，避損數十萬元，估計2人減少損失逾200萬元。

康全電訊發布重訊表示，公司完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料，營運一切正常，對公司財務業務無重大影響。

康全電訊副董事長邱裕昌涉內線交易，檢方依違反證交法諭令500萬交保。記者曾原信／攝影
康全電訊副董事長邱裕昌涉內線交易，檢方依違反證交法諭令500萬交保。記者曾原信／攝影
康全電訊母公司訊舟科技董座任冠生涉內線交易，檢方依違反證交法諭令300萬交保。記者曾原信／攝影
康全電訊母公司訊舟科技董座任冠生涉內線交易，檢方依違反證交法諭令300萬交保。記者曾原信／攝影

