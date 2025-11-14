涉內線交易「提前賣股減損」 康全電訊董座300萬、副董500萬交保
上櫃公司康全電訊任姓董事長與邱姓副董事長，涉嫌於民國113年間內線交易。台北地檢署今天指揮調查局兵分7路搜索，並約談任、邱等5人到案，訊後諭令任男300萬元交保、邱男500萬元交保。
康全電訊發布重大訊息表示，公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料；公司營運財務一切正常，對公司財務業務無重大影響。
檢調調查，康全電訊於去年3月14日發布重大訊息，指澳洲客戶聲請重整，影響應收帳款及備料存貨金額合計約新台幣1億餘元，公司將認列損失。
檢調查出，任男、邱男等人涉嫌在重大訊息確定後、未公開前，透過相關帳戶買賣公司股票等，減損約新台幣數10萬元，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。
北檢今天指揮調查局台北市調處機動站，持法院核發的搜索票，搜索任男、邱男等5人的住居所及辦公位置共7處所。另通知任男、邱男等5人到案。檢察官複訊後，諭令任男300萬元交保，邱男500萬元交保，其他人請回。
