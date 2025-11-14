快訊

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

涉內線交易「提前賣股減損」 康全電訊董座300萬、副董500萬交保

中央社／ 台北14日電

上櫃公司康全電訊任姓董事長與邱姓副董事長，涉嫌於民國113年間內線交易。台北地檢署今天指揮調查局兵分7路搜索，並約談任、邱等5人到案，訊後諭令任男300萬元交保、邱男500萬元交保。

康全電訊發布重大訊息表示，公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料；公司營運財務一切正常，對公司財務業務無重大影響。

檢調調查，康全電訊於去年3月14日發布重大訊息，指澳洲客戶聲請重整，影響應收帳款及備料存貨金額合計約新台幣1億餘元，公司將認列損失。

檢調查出，任男、邱男等人涉嫌在重大訊息確定後、未公開前，透過相關帳戶買賣公司股票等，減損約新台幣數10萬元，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。

北檢今天指揮調查局台北市調處機動站，持法院核發的搜索票，搜索任男、邱男等5人的住居所及辦公位置共7處所。另通知任男、邱男等5人到案。檢察官複訊後，諭令任男300萬元交保，邱男500萬元交保，其他人請回。

上櫃公司康全電訊任姓董事長與邱姓副董事長，涉嫌於民國113年間內線交易。台北地檢署今天指揮調查局兵分7路搜索，並約談任、邱等5人到案，訊後諭令任男300萬元交保、邱男500萬元交保。圖／報系資料照片
上櫃公司康全電訊任姓董事長與邱姓副董事長，涉嫌於民國113年間內線交易。台北地檢署今天指揮調查局兵分7路搜索，並約談任、邱等5人到案，訊後諭令任男300萬元交保、邱男500萬元交保。圖／報系資料照片

檢調 財務 內線交易 檢察官
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大江衛生公司涉違反傾倒水肥臭氣沖天 父子3人聲押禁見

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

國泰金發布重訊！三井工程承攬國泰醫院外牆美化案 契約金額4.15億元

相關新聞

確定入獄！掏空遠東航空資產近36億元 張綱維其中3罪共判7年半先定讞

遠東航空董事長張綱維被控掏空公司資產獲利近36億元，一審依商業會計法填製不實會計憑證、背信等罪判處14年徒刑，另有1年得...

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

康全電訊（8089）的澳洲客戶NetComm公司去年清算重整，影響1億餘元，母公司訊舟科技（3047）任姓董座及康全邱姓...

康全電訊驚傳內線交易 正、副董座涉證交法共800萬交保

調查局掌握情資，指康全電訊澳洲客戶NetComm公司去年清算重整，影響1億餘元，康全副董邱裕昌與母公司訊舟科技董座任冠生...

康全電訊爆內線交易 董座300萬、副董500萬晚間交保

北檢今天指揮調查局北市調查處機動站，兵分七路搜索訊舟科技及子公司康全電訊董事長任冠生等5人住處及辦公室並約談任冠生及康全...

大江衛生公司涉違反傾倒水肥臭氣沖天 父子3人聲押禁見

水肥業者「大江衛生工程有限公司」被檢舉違法傾倒水肥，導致瀰漫糞尿臭味，檢警追查大江向「台塑汽車貨運公司」3年收取900萬...

沒碰到人？男子診間咆哮、勒醫師脖被訴喊冤 白袍檳榔汁手印現原形

陳姓男子今年2月19日陪同妻子前往奇美醫院看診，因不滿醫師對妻子的醫療行為，在診間內大聲咆哮，徒手勾勒醫師脖子而被訴，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。